Nagpur Police : नागपुरात नायलॉन मांजाविक्रेत्यांचे धाबे दणाणले; १ कोटींचा साठा जप्त, १२८ जणांना बेड्या!

नागपूर : मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी प्रतिबंधित नायलॉन मांजाची विक्री आणि साठा करणाऱ्यांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेत, गेल्यावर्षी एक कोटी पाच हजारांचा नायलॉन मांजा जप्त केला. याशिवाय १०२ गुन्हे दाखल करून १२८ आरोपींना अटक केली. नायलॉन मांजाच्या दुष्परिणामांबाबत 'सकाळ'ने वारंवार वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर पोलिसांकडून सातत्याने कारवाई सुरू आहे..नायलॉन मांजामुळे नागरिक, पक्षी व दुचाकीस्वारांना गंभीर इजा होण्याच्या घटना लक्षात घेता, पोलिसांकडून सातत्याने विशेष अभियान राबविण्यात येत आहेत. सन २०२४ मध्ये नागपूर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत नायलॉन मांजाची विक्री व साठा करणाऱ्यांविरोधात कलम २२३ भा.न्या.सं. सहकलम ५ व १५ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अंतर्गत एकूण १२३ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. .Nylon Manja : हातातला नायलॉन मांजा गळ्यापर्यंत! बंदी असूनही सर्रास विक्री अन् वापर; कठोर कारवाईची गरज.या कारवाईत १४५ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय तब्बल ५९ लाख ११ हजार ११० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. त्यानंतर एक जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत १०२ गुन्हे दाखल करून १२८ आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून तब्बल १ कोटी ५ लाख ३५ हजार ६४० रुपयांचा नायलॉन मांजाचा साठा व साहित्य पोलिसांनी जप्त केले. दरम्यान जानेवारी २०२६ महिन्यातच ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १४ आरोपींच्या ताब्यातून ६ लाख ७८ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पालकांवरही होणार कारवाईपोलिसांकडून तस्करांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशावरून आता पालकांविरोधातही पोलिसांकडून कारवाई होणार असून त्यातून ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेली ही कारवाई पाहता, यंदा नायलॉन मांजाविरोधात आणखी कठोर आणि व्यापक मोहीम राबविली जाण्याचे संकेत पोलिसांकडून देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री टाळावी, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.