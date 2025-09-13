नागपूर

Vijay Wadettiwar : ‘ओबीसी’ संघटना रस्त्यावर उतरणार; दहा ऑक्टोबरला नागपुरात महामोर्चा

राज्य सरकारने दोन सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
नागपूर - ‘राज्य सरकारने दोन सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या शासन निर्णयामध्ये आधी असलेला ‘पात्र’ शब्द वगळून पुन्हा नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला.

