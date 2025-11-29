Nagpur News : आरक्षणातील पूर्णांक नियमात ओबीसींवर अन्याय; उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नागपूर - आरक्षण देताना टक्केवारी दशांशामध्ये आल्यास त्याला पूर्णांकाचा नियम लागतो. यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये हा नियम अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांना लावण्यात आला..मात्र, ओबीसींना आरक्षण देताना हा नियम लागला नाही. हा या समाजावरील अन्याय असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यावर २ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेत..शरद वानखेडे, बबनराव तायवाडे आणि अन्य काहींनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, आयोगाच्या २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये पूर्णांकाचा नियम लागू झाला..या नियमानुसार टक्केवारीनुसार जागा पूर्णांक न येता दशांशात येत असतील व त्यातील दशांश हे ०.५ किंवा त्याहून अधिक असेल तर तो टक्का पूर्ण धरला जातो (उदा. २८.४ जागा येत असल्यास २८ आणि २८.५ जागा येत असल्यास त्या २९ धराव्या लागतात).यंदाच्या महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये हा नियम अनुसूचित जाती-जमाती व महिलांच्या जागांमध्ये लावण्यात आला. मात्र, हाच नियम ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला लावण्यात आला नाही. हा या समाजावरील अन्याय असल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे..परत याचिका दाखल करण्याची मुभाउच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत याबाबत निवडणूक आयोगाला २ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. निवडणूक आयोगाचा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने न लागल्यास त्यांना उच्च न्यायालयात परत याचिका दाखल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.