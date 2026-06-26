Nagpur: सहा महिन्यांत पाच कोटींचे एमडी जप्त; ‘ऑपरेशन थंडर’अंतर्गत कारवाई; शहरात वाढला अमली पदार्थांचा वापर

नागपूर: शहर पोलिस दलाने ‘ऑपरेशन थंडर’अंतर्गत मोठी कारवाई करीत तस्करांच्या नेटवर्कला खिंडार पाडले आहे. सहा महिन्यांत एमडीची तस्करी, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात ४५ गुन्हे दाखल करीत ५ कोटी १० लाख २१ हजार ५२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणांमध्ये ७० आरोपींना अटक करण्यात आली..पोलिसांनी विविध ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये ९ किलो २६३ ग्रॅम १५२ मिलिग्रॅम एमडी ड्रग्स जप्त केली. जप्त करण्यात आलेल्या एमडीची बाजारातील किंमत ४ कोटी १९ लाख ३९ हजार २७० रुपये आहे. याशिवाय गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली वाहने, मोबाइल आणि इतर साहित्य मिळून ६३ लाख ८२ हजार २५५ रुपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले..Operation Sindoor Martyrs: देशासाठी प्राणार्पण... ऑपरेशन सिंदूरमधील 'त्या' सहा शूरवीरांची ओळख अखेर उघड.एमडी हे अत्यंत घातक ड्रग्ज आहे. अगदी अल्प मात्रेचीही मोठ्या किमतीत विक्री होत असल्याने तस्कर त्यांचे जाळे शहरात विस्तारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी पुरवठादार, विक्रेते आणि ग्राहकांवर एकाच वेळी कारवाईचा फास आवळला आहे..अडीच वर्षांत २३ कोटींचे ड्रग्ज जप्तशहरात चरस, गांजा, एमडी, अफीम आणि डोडा यासारख्या अमली पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जाते. गेल्या अडीच वर्षांत शहरात २३ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. १ हजार ११७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १ हजार ५६० तस्करांना अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.