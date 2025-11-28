Nagpur Accident : शहरात अपघातांसह मृत्यूंची संख्या घटली; आपरेशन ‘यू-टर्न’चे यश

नागपूर - पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या मार्गदर्शनात वाहतूक विभागाकडून शहरात ऑपरेशन यू-टर्न’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानामुळे शहरातील अपघात आणि अपघाती मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचा दावा वाहतूक पोलिस विभागाचे पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अपघात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या यंदा ८१ ने घटली असल्याचे त्यांनी सांगितले. .गत चार महिन्यांपासून शहरात ऑपरेशन यू-टर्न राबविण्यात येत आहे. त्यातून रात्री ८ ते मध्यरात्रीनंतर २ वाजेपर्यंत दारू पिऊन वाहन चालविणारे, रॅश ड्रायव्हींग करणाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडण्यात आली..त्यातून शहरातील अपघातप्रवण स्थळांवर वाहतूक पोलिसांकडून बंदोबस्त लावून तपासणी करण्यात येत आहे. जानेवारीपासून २६ नोव्हेंबरपर्यंत २२७ अपघाताची नोंद झाली. त्यात २०४ पुरुष आणि ३५ महिला असे एकूण २३९ नागरिकांचा मृत्यू झाला. गेल्यावर्षी ३०३ अपघातांमध्ये ३२० जणांचा मृत्यू झाला होता..गंभीर जखमीही घटलेअपघाती मृत्यूच्या घटनांसोबतच गंभीर जखमींची संख्याही घटली आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या अपघातांमध्ये १६० जण गंभीर जखमी झाले होते. त्यात ११० पुरुष तर ५० महिलांचा समावेश होता. यावर्षी ९६ जण गंभीररीत्या जखमी झाले. त्यात ६१ पुरुष आणि ३५ महिलांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.