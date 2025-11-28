नागपूर

Nagpur Accident : शहरात अपघातांसह मृत्यूंची संख्या घटली; आपरेशन ‘यू-टर्न’चे यश

पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या मार्गदर्शनात वाहतूक विभागाकडून शहरात ऑपरेशन यू-टर्न’ राबविण्यात येत आहे.
u-turn accident

u-turn accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या मार्गदर्शनात वाहतूक विभागाकडून शहरात ऑपरेशन यू-टर्न’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानामुळे शहरातील अपघात आणि अपघाती मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचा दावा वाहतूक पोलिस विभागाचे पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अपघात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या यंदा ८१ ने घटली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
operation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com