Minor Girl Abuse in Yavatmal : यवतमाळ हादरलं! 55 वर्षाच्या नराधमाचा 9 वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार; राम मंदिर परिसरातील घटनेने संताप

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : शहरातील मंदिर परिसरात माणुसकीला काळिमा फासणारी संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका नऊ वर्षीय निरागस बालिकेवर एका ५५ वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना (9-Year-Old Girl Assaulted Near Temple in Yavatmal District) घडली आहे..या प्रकरणी मंगळवारी (ता. २४) दिलेल्या तक्रारीवरून पांढरकवडा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीला तातडीने ताब्यात घेतले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडिता ही शहरातील रहिवासी आहे. रविवारी (ता. २२) संध्याकाळी ७ :३० वाजताच्या सुमारास येथील राम मंदिर परिसरात आरोपी देविदास अनेरवार (वय ५५, रा. राम मंदिराजवळ, पांढरकवडा) याने या निरागस चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला..Nagpur Crime : नागपुरात रक्ताचं नातं रक्ताळलं! भावानं 30 वर्षीय सख्ख्या बहिणीचा तलवारीनं चिरला गळा; मुलीच्या बचावासाठी गेलेली आईही गंभीर जखमी.घटनेनंतर पीडित बालिकेने तिच्या आईला घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर मुलीच्या आईने पांढरकवडा पोलिस ठाणे गाठून या घटनेची तक्रार दाखल केली. पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ही मुलगी खेळायला गेलेली असताना आरोपीने तिला गाठून हे कृत्य केले असल्याचे नमूद आहे..