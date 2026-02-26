नागपूर

Minor Girl Abuse in Yavatmal : यवतमाळ हादरलं! 55 वर्षाच्या नराधमाचा 9 वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार; राम मंदिर परिसरातील घटनेने संताप

9-Year-Old Girl Assaulted Near Temple in Pandharkawada Yavatmal District : पांढरकवडा येथील मंदिर परिसरात ९ वर्षीय बालिकेवर ५५ वर्षीय व्यक्तीने अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
55-Year-Old Man Arrested in Minor Girl Abuse Case in Yavatmal

सकाळ डिजिटल टीम
पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : शहरातील मंदिर परिसरात माणुसकीला काळिमा फासणारी संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका नऊ वर्षीय निरागस बालिकेवर एका ५५ वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना (9-Year-Old Girl Assaulted Near Temple in Yavatmal District) घडली आहे.

