Vitthal Idol: मकरकुंडले तळपती श्रवणी। कंठी कौस्तुभमणि विराजित; मूर्तीशास्त्राचे अभ्यासक प्रवीण योगी यांनी उलगडली विठ्ठल मूर्तीची वैशिष्ट्ये

स्वाती हुद्दारनागपूर: पांडुरंग हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत आणि आषाढी एकादशी हा कुळाचार. आषाढधारांमध्ये चिंब भिजत वारीमध्ये कोसो मैल चालणाऱ्या वारकऱ्यांना आस असते, पांडुरंगाच्या सावळ्या रुपाच्या दर्शनाची. त्या समचरणांवर माथा टेकवण्याची. मूर्तीशास्त्राचे अभ्यासक प्रवीण योगी यांनी आषाढी एकादशीनिमित्त ‘सकाळ’ शी विशेष संवाद साधत विठ्ठल मूर्तीची वैशिष्ट्ये उलगडली..महाराष्ट्रातील सर्वच मंदिरातील विठ्ठलाच्या मूर्ती यःा पंढरपूरच्या मंदिरातील विठ्ठल मूर्तीच्या प्रतिकृती आहेत. विठ्ठलाच्या मूर्तीकडे मूर्तीशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्या मूर्तीचे वेगळेपण जाणवते, असे योगी म्हणाले. पंढरपूर येथील देवळातील विठ्ठलमूर्ती ही प्रतिष्ठापित असल्यामुळे, ती अचल आहे. तिला ध्रुवबेर म्हणायचे. ती ‘समचरण विटेवरी’ अशा रीतीने उभी आहे. तिचे हात कटिस्थित असून तिच्या डाव्या हाती शंख हे ज्ञानाचे प्रतीक तर उजव्या हाती कमळ हे पावित्र्याचे. ज्ञान व पावित्र्य ही योग्याची लक्षणे आहेत..Amruta Fadnavis Fugdi Video : 'पंढरपुरात विठूरायाची भक्ती अन्...'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-अमृता फडणवीसांनी घातली फुगडी, पाहा व्हायरल व्हिडिओ.मूर्तीशास्त्रानुसार मूर्तींचे भोग, वीर, अभिचारक आणि योग असे चार प्रकार असतात. भक्तांच्या आवडीप्रमाणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे त्यांची घडण करावयाची असते. विठ्ठल मूर्ती योग प्रकारची आहे. ‘योगश्चित्तवृत्ति निरोध:’ ही सर्व योगलक्षणे श्रीविठ्ठलमूर्तीत आढळतात. श्रीज्ञानेश्वरांनी ‘ऐसा हा योगिराजू । तो विठ्ठल मज उजू ।।’ असे या मूर्तीचे वर्णन केले आहे, असे योगी यांनी सांगितले..मूर्तीच्या माथ्यावर उंच किंचित निमुळत्या आकाराचा कंगोरेदार मुकुट आहे; याला काही जण शिवलिंग मानतात. कानात मकर कुंडले असून ती खांद्यांवर विसावली आहे. हिचे कंठी हार आहे. छातीच्या उजव्या व डाव्या भागावर अनुक्रमे एक वर्तुळ व खळगा असून त्यास श्रीनिकेतन व श्रीवत्सलांछन असे मानतात. .Maharashtra Weather : कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय पण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी होणार; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान अंदाज असा.दंडावर व मनगटावर अंगद व मणिबंध आहेत. कटिभोवती तिहेरी मेखला आहे. नेसूचे तलम पितांबर निऱ्यांमुळे स्पष्ट होते. श्रीविठ्ठलाची मूर्ती योगस्थानक प्रकारची आहे म्हणून तिच्या हातांमध्ये चक्र आणि गदा यासारखी आयुधे नाहीत. विठ्ठल म्हणजेच विष्णूचे हे रूप नेहमीपेक्षा वेगळे आहे. ज्ञानदेवादी संतांनी ‘चोविसा मूर्तीहूनी वेगळा । हा पंचविसावा’ असे विठ्ठलमूर्तीचे वर्णन केले असल्याचे प्रवीण योगी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.