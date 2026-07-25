नागपूर

Vitthal Idol: मकरकुंडले तळपती श्रवणी। कंठी कौस्तुभमणि विराजित; मूर्तीशास्त्राचे अभ्यासक प्रवीण योगी यांनी उलगडली विठ्ठल मूर्तीची वैशिष्ट्ये

Unique Features of the Vitthal Idol: विठ्ठल मूर्ती, प्रवीण योगी, आषाढी एकादशी: मूर्तीशास्त्राच्या दृष्टीने पंढरपूरच्या विठ्ठल मूर्तीची वैशिष्ट्ये आणि योगस्वरूप जाणून घ्या.
Vitthal Idol

Vitthal Idol

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्वाती हुद्दार

नागपूर: पांडुरंग हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत आणि आषाढी एकादशी हा कुळाचार. आषाढधारांमध्ये चिंब भिजत वारीमध्ये कोसो मैल चालणाऱ्या वारकऱ्यांना आस असते, पांडुरंगाच्या सावळ्या रुपाच्या दर्शनाची. त्या समचरणांवर माथा टेकवण्याची. मूर्तीशास्त्राचे अभ्यासक प्रवीण योगी यांनी आषाढी एकादशीनिमित्त ‘सकाळ’ शी विशेष संवाद साधत विठ्ठल मूर्तीची वैशिष्ट्ये उलगडली.

Loading content, please wait...
Ashadhi Ekadashi
Aashadi wari
Vitthal Murti

Related Stories

Madha Vitthal Temple
Thousands of devotees are expected to participate in the religious celebrations, with special arrangements for devotees including community fasting meals.
World record holder Gajanan Shivnath Ingale performed a devotional conch blowing ceremony at Madha Vitthal Temple during the Ashadhi Wari pilgrimage.
Why Is Lord Vitthal Called 'Kanada'?