नागपूर

Nagpur News: अगरबत्ती कंपनी, प्लास्टिक गोदामाला आग;लाखोंचे नुकसान ; पारडी, फेटरी परिसरात घटना

Fire Breaks Out at Agarbatti Factory in Pardi: पारडीतील अगरबत्ती कंपनीत ५० लाखांचा मुद्देमाल जळला, तर फेटरीतील प्लास्टिक स्क्रॅप गोडाऊनमध्ये ६ लाखांचा नुकसान झाले.
Nagpur News

Nagpur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: गुरुवारी पहाटे शहराच्या दोन टोकांवर भीषण आग लागून लाखोंची मालमत्ता जळून राख झाली. पारडी परिसरातील कापसी खुर्द येथील अगरबत्ती कंपनीत लागलेल्या आगीत तब्बल ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले, तर फेटरी परिसरातील प्लास्टिक स्क्रॅपच्या गोदामाला आगीने विळखा घातल्याने एकच खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
Fire Accident