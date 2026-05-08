Nagpur News: अगरबत्ती कंपनी, प्लास्टिक गोदामाला आग;लाखोंचे नुकसान ; पारडी, फेटरी परिसरात घटना

नागपूर: गुरुवारी पहाटे शहराच्या दोन टोकांवर भीषण आग लागून लाखोंची मालमत्ता जळून राख झाली. पारडी परिसरातील कापसी खुर्द येथील अगरबत्ती कंपनीत लागलेल्या आगीत तब्बल ५० लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले, तर फेटरी परिसरातील प्लास्टिक स्क्रॅपच्या गोदामाला आगीने विळखा घातल्याने एकच खळबळ उडाली..कापसी खुर्द येथे उमया कोल्ड स्टोरेजजवळ गिरिधर भोजवानी यांच्या मालकीचा भूखंड आहे. येथे वर्धमाननगर येथील राजेश मेहतानी व इतर भाडेकरू अगरबत्ती बनविण्याचा व्यवसाय करतात. त्यात झीग इम्पॅक अगरबत्ती प्रा. लि. या कंपनीचाही समावेश आहे. गुरुवारी (ता. ६) पहाटे ५.२३ च्या सुमारास या कंपनीला आग लागली..परिसरातील नागरिकांना कंपनीतून आगीचे लोट निघत असल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी घटनेची माहिती मनपाच्या अग्निशमन दलाला दिली. त्यानंतर कळमना अग्निशमन केंद्राचे केंद्र अधिकारी ए. के. शेख यांच्या नेतृत्वात कळमना आणि सक्करदरा केंद्रातील दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले..जवानांनी पाण्याचा मारा करून आगीवर नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू केले. ५ ते ६ तासांच्या अथक प्रयत्नाअंती दुपारी दीड वाजतापर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. परंतु, तोवर कंपनीतील तीन कंटेनर अगरबत्ती पावडर, ५ मिक्सर मशीन, २ अगरबत्ती ड्रायर आणि इलेक्ट्रिक वायरिंग असा सुमारे ५० लाखांचा मुद्देमाल जळून खाक झाला. उष्णतेमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. याघटनास्थळी पारडी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता..स्क्रॅप गोडाऊनभस्मसातकाटोल मार्गावरील फेटरी, खडगाव मार्ग परिसरात मध्यरात्री आगीची घटना घडली. हिंगणा येथील रहिवासी मंजुरी मन्सूर यांच्या मालकीचे प्लास्टिक स्क्रॅप गोडाऊन आहे. हा भाग तांत्रिकदृष्ट्या मनपा हद्दीत नसला तरीही घटनेचे गांभीर्य ओळखून मनपाच्या त्रिमूर्तीनगर अग्निशमन केंद्रातील पथक तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले. पाण्याचा मारा करीत आगीवर नियंत्रण मिळविले. आगीत गोदामातील लाकूड, प्लास्टिक आणि स्क्रॅप असा ६ लाखांचा मुद्देमाल जळाला. आगीचे नेमके कारण कळू शकले नाही.