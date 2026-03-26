Nagpur Accident: सिमेंट रस्त्याच्या कामावर भीषण घटना; ट्रकखाली चिरडून चालकाचा मृत्यू, पारशिवणीत खळबळ

पारशिवनी : बिल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी पालासावळी कोंडा सावळी या मार्गावर सिमेंट रस्त्याचे काम करत आहे, यासाठी कंपनीमार्फत करंभाड येथील कोमल गणपत वांढरे हा युवक ट्रॅक्टर चालक म्हणून अनेक महिन्यापासून कार्यरत होता..पालासावळी येथे सिमेंट रस्त्याचे काम सुरु असल्याने कोमल वांढरे हा रात्रपाळीत कामाला असताना जेवण केल्यानंतर ट्रॅक्टर उभे करून रस्त्याच्या कडेवर झोपला असताना, कंपनीच्या सिमेंट काँक्रिट मिक्सर मशीन ट्रक क्रमांक (एम. एच.४८ ए. वाय २३६२) त्याच्या अंगावरून गेल्याने त्याच्या जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२३) सायंकाळी पावणे बाराच्या दरम्यान घडली. त्यात ट्रॅक्टर चालकाच्या दुर्दैवी मृत्यू झाला..लागलीच या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. घटनेच्या गांभीर्य पाहता पारशिवणी पोलिस घटनास्थळी धाव घेत तात्काळ ग्रामीण रुग्णालय येथे कोमल पांढरेला नेण्यात आले, उपचारादरम्यान डाॅक्टरांनी तपासणी करुन मृत घोषित केले..या प्र्करणी मिलर हांड्रा सिमेंट वाहण्याच्या (एमएस ४८ एवाय २३६२) चालकांने निष्काळजीपणे गाडी चालवल्याने रोडवर झोपलेल्या कोमल गणपत वांढरे यांच्या मृत्यू झाल्याची तक्रार पारशिवणी पोलीसात दाखल केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पारशिवणी पोलिस घटनेच्या पुढील तपास करीत आहे..शव घेण्यास नकार, आर्थिक सहायतेची मागणीमृत्तिकाच्या परिवाराला संबंधित कंपनी कडून आर्थिक मदत दिल्या जाणार नाही तो पर्यंत मृताचे अंत्यसंस्कार करणार नाही, तर शव सुद्धा घेणार नाही. कंपनी प्रशासनाने तात्काळ मृताच्या परिवाराला आर्थिक मदत करून सहयोग करण्याची मागणी केली..जनतेच्या रोष पाहता कंपनी प्रशासनाने मृताच्या परिवाराचे पालन पोषणाकरिता जास्तीत जास्त मदत करण्याचे मान्य केल्याने अखेर दुपारी परिवाराने मृताचे शव ताब्यात घेतले. सायंकाळी करंभाड येथे मृत कोमल वांढरे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृताच्या मागे पत्नी व दोन लहान मुले असून कमावता पुरुष अपघातात मृत पावल्याने परिवारावर मोठे संकट ओढवले असल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.