Teacher Protest: शंभर टक्के शिक्षक भरती झालीच पाहिजे

नागपूर : स्थानिक स्वराज संस्था व खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र पोर्टल' निर्मिती केली. याचा गरीब गुणवंत अभियोग्यताधारकांना फायदा झाला. परंतु, काही व्यक्तींचा पवित्र पोर्टल बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..तर काही संस्था चालक शिक्षक भरती करताना पैशाची मागणी करतात. त्यामुळे पवित्र पोर्टल अधिक पारदर्शक करावे आणि शंभर टक्के शिक्षक भरती झालीच पाहिजे या मुख्य मागणीसह इतरही मागण्यांसाठी युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला..संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कांबळे यांच्या नेतृत्वात भावी शिक्षक मैदानात उतरले. मोर्च्यात सहभागी भावी शिक्षकांनी मागण्या रेटून धरत घोषणाबाजी केली. मोर्च्यातील शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले..शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा 
विविध मागण्यांसाठी आंदोलन ः जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षक एकवटले.मागण्या- शंभर टक्के शिक्षक भरती करा, कंत्राटीकरण रद्द करा.- पवित्र पोर्टलवर नोंदणी सुरू करून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कायम शिक्षकांची भरती करा.- समूह शाळा योजना बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची मुलभूत हक्काची सोय उपलब्ध करून द्या.- एक भरती, एक पद, एक बिंदू प्रक्रिया राबवून शिक्षक भरती करा.- आश्रम शाळा व अल्पसंख्याक शाळेत शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलवरून करण्यात यावी.- कला, क्रीडा, कार्यानुभव, संगणक संवर्गातील विशेष शिक्षकांची भरती पूर्ण क्षमतेने करावी..