Boating Safari: आता केरळ कोकणला जाण्याची गरज नाही; पेंच व्याघ्र प्रकल्पातच पर्यटकांसाठी निसर्गरम्य बॅक वॉटर बोटिंग सफारी

नागपूर : बॅक वॉटरचा अनुभव घेण्यासाठी आता केरळ अथवा कोकणात जाण्याची गरज नाही. लवकरच वाघांसह जैवविविधतेने संपन्न पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील कोलीतमारा येथील लोअर पेंच प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमध्ये २६ किलोमीटरची बोटिंग सफारी ऑक्टोबर महिन्याच्या प्रारंभी सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. .पर्यावरणपूरक उपक्रमाचा उद्देश पर्यटकांना व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आहे. बोटीमध्ये बसून निसर्गाचा आनंद घेण्याचा एक नवीन पर्याय आहे. राज्यातील ही अशाप्रकारची पहिलीच जंगल सफारीची योजना आहे..पेंच व्याघ्र प्रकल्पात जंगल सफारीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होते. देश-विदेशात प्रसिद्ध असलेल्या पेंचमध्ये दरवर्षी लाखो पर्यटक जंगल आणि निसर्गाच्या दृश्यांचा आनंद घेण्यासाठी येतात..आता वनविभागाने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी येथे बोटिंग सफारी सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळामार्फत शाश्वत पर्यटनासाठी निधी मिळाला. त्यातून एक बोटही गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात आलेली आहे. ही बोट प्रदूषणविरहित आहे..Truck Accident : गोंडपिपरीत विचित्र अपघात! ट्रॅकने एक किलोमीटर नेले फरफटत; एकाचा मृत्यू, तीन गंभीर.बोटिंग सफारीचा उद्देश बोट सफारीला एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण म्हणून प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. अजून एक बोट लवकरच सादर होणार आहे. सकाळी व दुपारी कोलितमारा ते नवेगाव खैरीमार्गे कुवरा भिवसेन मार्गावर पर्यटक जल पर्यटनाचा आनंद लुटता येणार आहे. दोन बोटीतून दररोज चार सहलीच्या माध्यमातून किमान १०० पर्यटक सफारी करू शकतील. प्रत्येकी दोन सकाळ आणि दुपारी अशा चार फेऱ्या राहणार आहेत..सिंचन विभागाची बोटिंगकरिता अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. परवानगी मिळावी म्हणून सिंचन विभागाकडे अर्ज केला. लवकरच त्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर बोटिंगचा मार्ग सुकर होणार आहे. एक बोट पेंच प्रकल्पात दाखल झालेली आहे. लवकरच दुसरी बोटही येणार आहे. -श्रीलक्ष्मी, प्रभारी क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प.