Boating Safari: आता केरळ कोकणला जाण्याची गरज नाही; पेंच व्याघ्र प्रकल्पातच पर्यटकांसाठी निसर्गरम्य बॅक वॉटर बोटिंग सफारी

Maharashtra Tourism: पेंच व्याघ्र प्रकल्पात आता जंगल सफारीसोबत बोटिंग सफारीचा अनोखा अनुभव मिळणार आहे. ऑक्टोबरपासून २६ किमी बॅकवॉटरमध्ये पर्यटकांना बोट सफारीचा आनंद घेता येणार आहे.
नागपूर : बॅक वॉटरचा अनुभव घेण्यासाठी आता केरळ अथवा कोकणात जाण्याची गरज नाही. लवकरच वाघांसह जैवविविधतेने संपन्न पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील कोलीतमारा येथील लोअर पेंच प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमध्ये २६ किलोमीटरची बोटिंग सफारी ऑक्टोबर महिन्याच्या प्रारंभी सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

