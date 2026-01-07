यवतमाळ : महात्मा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांचा अपमान झाला, त्या ठिकाणी आतापर्यंत संयमाची भूमिका घेतली. मात्र, आता संयम सुटला आहे. परवानगी असतानाही बसविलेला पुतळा हटविणे चुकीचे आहे. दोन दिवसात पुतळा न बसविल्यास याच ठिकाणी उपोषणाचा इशारा महात्मा फुले यांच्या वशंज नीता होले यांनी दिला.त्यांनी मंगळवारी (ता. सहा) स्टेट बँक चौकातील सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळास्थळाला भेट दिली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .नीता होले म्हणाल्या, ज्या क्रांतिकारकांनी तुम्हाला माणूस म्हणून जगविले, ज्यांच्यामुळे आज महिलांना संधी मिळाली, त्यांच्या पुतळ्यासाठी जागा नसणे हे दुर्दैवी असल्याचे म्हणत त्यांनी प्रशासनावर रोष व्यक्त केला. सावित्रीबाई फुले पुतळा समितीने परवानगी काढलेली असताना देखील पालिकेने सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीच्या आदल्या दिवशी रात्रीतून पुतळा हटविला. पुतळा का हटविण्यात आला, याचा जाब विचारण्यासाठी आली. .दोन दिवसांत पुतळा बसवा, अन्यथा या ठिकाणी उपोषणाचा इशारा महात्मा फुले यांच्या वंशज नीता होले यांनी दिला.या प्रकरणी पुतळा समितीमध्ये तीव्र आक्रोश आहे. प्रशासनाने कोणत्या कारणाने पुतळा हटविला, याचे लेखी कारण द्यावे, या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही नीता होले म्हणाल्या. यवतमाळकरांना सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करण्यासाठी हा पुतळा हवा होता. प्रशासनाने पुतळा पुन्हा बसवावा, अन्यथा मी इथेच उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा होले यांनी दिला. यावेळी मोठ्या संख्येने पुतळा समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, महापुरुषांचा वारंवार अपमान केला जात आहे. वाद, भांडणे वाढू नये, म्हणून आम्ही शांत होतो. परंतु, महामानवांचा अपमान सुरुच आहे. यामुळे आता प्रशासनाने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.-नीता होले, महात्मा फुले यांच्या वशंज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.