केंद्राचे प्रोत्साहन अन् बँका करताय आडकाठी? प्रक्रिया उद्योगासाठी आलेले ४५ टक्के अर्ज बँकांकडे प्रलंबित

नागपूर : केंद्र शासनाच्यावतीने सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तर दुसरीकडे अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कर्ज देताना बँकांकडून आडकाठी केली जात असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. गत दहा महिन्यात जिल्ह्यात ४१७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. यातील ४५ टक्के अर्ज बँकांकडे प्रलंबित असल्याने केंद्राच्या प्रोत्साहन योजनेलाच खीळ बसते आहे..केंद्र शासनाच्या वतीने मेड इन इंडिया ला प्रोत्साहित केले जात आहे. कृषी आधारीत प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली. यासाठी ३५ टक्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्यां पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रॅडींग व विपणन अधिक बळकट करून संघटीत साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणुक, पॅकेजिंग, उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हा उद्देश ठेवून प्रत्येक जिल्ह्याला उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले..Nashik District Bank : सहकार क्षेत्रासाठी सरते वर्ष संघर्षाचे; नाशिक जिल्हा बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी सरकार सरसावले!.नागपूर जिल्ह्याला या वर्षी ४१५ उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. गत दहा महिन्यात ४१७ जणांनी विविध लघु उद्योगांसाठी अर्ज केले. मात्र, अद्यापपर्यंत १२५ लाभार्थींचे कर्ज मंजूर झाले. यातील १८८ म्हणजेच ४५ टक्के अर्ज हे बँकांकडे प्रलंबित आहे. तर २४ टक्के अर्ज प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी प्रशासन प्रयत्न करीत असले तरी दोन महिन्यात उद्दिष्टपूर्ती होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..उद्दिष्टाला बसतेय खीळवैयक्तिक, शेतकरी, युवक, उद्योजक, शेतकरी बचतगट, महिला बचतगट, संस्था, ॲग्रो कंपनी यापैकी कोणालाही अर्ज करता येते. शेती नसली तरी याचा लाभ घेता येतो. गूळ, फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिय, पशुखाद्य यावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांसाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने बँकांकडून कर्ज देताना दिरंगाई होत असल्याने या योजनेलाच खीळ बसत आहे..Nashik District Bank : सहकार क्षेत्रासाठी सरते वर्ष संघर्षाचे; नाशिक जिल्हा बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी सरकार सरसावले!.पाठपुरावा सुरु, प्रतिसाद नाहीयोजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ४१७ जणांनी अर्ज केले आहे. मात्र यापैकी १२५ जणांचे अर्ज मंजूर झाले आहे. बँकांकडे अर्ज प्रलंबित आहे. लघुउद्योगासाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांचे प्रश्न निकाली निघण्यासाठी दर महिन्याला जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत दर महिन्याला बैठक घेत प्रश्न मांडले जाते. मात्र बँकांकडून अपेक्षित असे सहकार्य मिळत नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.