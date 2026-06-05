Nagpur News : पोलिस कर्मचाऱ्याने स्नेहाची मृत्यूपूर्वीची चिठ्ठी रेकॉर्डवर घेतलीच नाही; चौकशीत झाले उघड

नागपूर - ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे तणावात आलेल्या स्नेहा चतुर्वेदी हिने २० मे रोजी ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स पोस्ट’ केल्यावर एकच खळबळ उडाली. मात्र, याप्रकरणी आत्महत्येनंतरही बारा दिवस घटनास्थळी सापडलेली सुसाईड नोट रेकॉर्डवर न घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हेड कॉन्स्टेबलची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..निखील तभाने (वय ४५) असे हेड कॉन्स्टेबलचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती २० मे रोजी पोलिसांना मिळताच, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला. यावेळी स्नेहाच्या टेबलवर सुसाईड नोट आढळून आली. या सुसाईड नोटमध्ये तिने ‘पुन्हा ‘नीट’ देण्याची हिम्मत नसल्याचे नमूद केले होते. याशिवाय आईवडिलांवर आपल्यामुळे ही परिस्थिती आल्याचेही स्पष्ट केले होते..मात्र, याबाबत कुठलीही माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, जप्त केलेली सुसाईड नोट ही आकस्मिक मृत्यूच्या कागदपत्रातही नमूद असल्याचे आढळून आले नाही. याबाबत परिमंडळ दोनचे तत्कालिन पोलिस उपायुक्त नित्यानंद झा यांनाही सुसाईड नोट असल्याची माहिती देण्यात आली नाही..घटना समोर आल्यावर त्याचा खुलासा होताच, त्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले. त्यावरून चौकशी अहवाल पोलिस उपायुक्तांकडे पाठविण्यात आला. त्यातून आता पोलिस उपायुक्त त्यावरील कारवाईचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर घटनेची प्राथमिक चौकशी आणि त्यानंतर विभागीय चौकशी लावण्यात येणार आहे..निखिल तभाने दारू पिण्याच्या सवयीचामिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल तभाने हा दारू पिण्याच्या सवयीचा असून त्याच्यावर यापूर्वीही अनेकदा दारू पिऊन काम केल्याचा ठपका आहे. याही प्रकरणात दिलेल्या अहवालात ते नमूद असल्याचे सुत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.