नागपूर

Nagpur News : पोलिस कर्मचाऱ्याने स्नेहाची मृत्यूपूर्वीची चिठ्ठी रेकॉर्डवर घेतलीच नाही; चौकशीत झाले उघड

‘नीट’ पेपरफुटीमुळे तणावात आलेल्या स्नेहा चतुर्वेदी हिने २० मे रोजी ओढणीने गळफास घेऊन जीवन संपविले.
sneha chaturvedi

sneha chaturvedi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - ‘नीट’ पेपरफुटीमुळे तणावात आलेल्या स्नेहा चतुर्वेदी हिने २० मे रोजी ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एक्स पोस्ट’ केल्यावर एकच खळबळ उडाली. मात्र, याप्रकरणी आत्महत्येनंतरही बारा दिवस घटनास्थळी सापडलेली सुसाईड नोट रेकॉर्डवर न घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हेड कॉन्स्टेबलची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

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Police Officer