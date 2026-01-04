नागपूर

Nagpur Crime: नागपूर शहरात नायलॉन मांजावर पाेलिसांचे तीन ठिकाणी छापे, तिघांना अटक; २.१२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Crackdown on Nylon शanja Ahead of festivals: नागपूरमध्ये नायलॉन मांजावर पोलिसांची धडक कारवाई, तिघांना अटक
Crackdown on Nylon Manja: Three Held in Nagpur Police Action

Crackdown on Nylon Manja: Three Held in Nagpur Police Action

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : शहरात जीवघेण्या ठरणाऱ्या प्रतिबंधित नायलॉन मांजाविरोधात नागपूर शहर गुन्हे शाखेने शनिवारी (ता.३) तीन ठिकाणी धडक कारवाई करून तिघांना अटक केली. यावेळी त्यांच्या ताब्यातून २ लाख १२ हजाराचा ५१ चक्री प्रतिबंधीत नायलॉन मांजा जप्त केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
Action
city
raid

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com