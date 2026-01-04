Nagpur Crime: नागपूर शहरात नायलॉन मांजावर पाेलिसांचे तीन ठिकाणी छापे, तिघांना अटक; २.१२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

नागपूर : शहरात जीवघेण्या ठरणाऱ्या प्रतिबंधित नायलॉन मांजाविरोधात नागपूर शहर गुन्हे शाखेने शनिवारी (ता.३) तीन ठिकाणी धडक कारवाई करून तिघांना अटक केली. यावेळी त्यांच्या ताब्यातून २ लाख १२ हजाराचा ५१ चक्री प्रतिबंधीत नायलॉन मांजा जप्त केला..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मोहम्मद इरफान मोहम्मद इल्यास (रा. डोबी नगर, मोठे विहीरजवळ, तहसिल), विनय जगदीश ठाकूर (वय २१, रा. काशीनगर, अजनी), अभिषेक देवराव धानोरकर (वय २५, रा. वाठोडा) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हेशाखेच्या युनिट पाचच्या पथक अन्सारनगर परिसरातील मशीदीजवळ दुपारी दुपारी पावणे चार वाजताच्या सुमारास गस्तीवर होते. यावेळी त्यांना मोहम्मद इरफान मोहम्मद इल्यास याच्याकडे नायलॉन मांजा असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. पथकाने छापा टाकून त्याच्या ताब्यातून शासनाने प्रतिबंधित केलेला मोनो काइट, गोल्ड, के.टी.सी. काला बिच्छु कंपनीचे लेबल असलेल्या २२ चक्री असा ३३ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. त्याच्यावर तहसील ठाण्यात गुन्हा दाखल करीत, त्याला त्यांच्या स्वाधीन केले..याशिवाय गुन्हेशाखेच्या युनिट चारच्या पथकाने याच दिवशी सायंकाळी साडेसात वाजताच्या सुमारास इमामवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राजाबाक्षा, पंडित बच्छराज शाळेजवळ दुचाकीवरून नायलॉन मांजा घेऊन जाणाऱ्या विनय जगदीश ठाकूर याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून १९ चक्री नायलॉन मांजा, मोबाईल व मोपेड असा १ लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्याच्यावर इमामवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करीत, त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.तिसरी कारवाई रात्री सव्वा बारा वाजताच्या सुमारास खंडणीविरोधी पथकाने वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत खरबीतील साईबाबा नगरात अभिषेक देवराव धानोरकर याच्या ताब्यातून १० चक्री नायलॉन मांजा व मोबाईल, एकूण २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्याने मोहम्मद सोहेल मोहम्मद युनुस (रा. खरबी) याच्याकडून मांजा खरेदी केल्याची माहिती दिली. पथकाने त्याला वाठोडा पोलिसांच्या स्वाधीन करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.