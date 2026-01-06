Yavatmal politics: यवतमाळ पालिकेतील संख्याबळावर शिंदेसेनेत खलबते; गटनेते निवडीवर चर्चा; दहा पालिकेतील नगरसेवकांना बाेलावलं!

यवतमाळ: काही पालिकेत शिंदेसेना बहुमतात असली तरी काही ठिकाणी युती करावी लागणार आहे. याच मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी (ता. पाच) दहा पालिकेतील नगरसेवकांना यवतमाळात बोलविण्यात आले होते. या बैठकीत यवतमाळसह इतर पालिकेतील गटनेता निवडीवर चर्चा झाली. मंगळवारी (ता. सहा) प्रस्ताव दाखल करण्याची शक्यता आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पालिका निवडणुकीत शिंदेसेना संख्याबळानुसार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पांढरकवडा, दिग्रस पालिकेत बहुमत असूनही नगराध्यक्षपद नाही. याशिवाय काही पालिकांमध्ये युतीकरून संख्याबळ वाढविण्याची गरज शिवसेनेला आहे. त्या दृष्टीने पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विजयी नगरसेवकांना यवतमाळ येथे बोलविण्यात आले होते. .पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नगराध्यक्ष, नगरसेवकांशी गटनेते, युती तसेच इतर मुद्यावर चर्चा केल्याची माहिती आहे. यवतमाळ पालिकेतील गटनेता तसेच स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरही चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, दोन्ही नावे गुलदस्तात ठेवण्यात आली असून मंगळवारी (ता. सहा) गटनेत्यांचे नाव जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. बैठकीला जिल्हातील शिवसेना शिंदे पक्षाचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, संपर्कप्रमुख, जिल्हा प्रमुख उपस्थित होते..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.काँग्रेसच्या गटनेतेपदी वैशाली सवाई ?यवतमाळ पालिकेत काँग्रेसने गटनेता निवडीची पक्षांतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्याची माहिती आहे. गटनेता निवडीसाठी सर्व नगरसेवकांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या असून मंगळवारी (ता. सहा) जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याकडे वैशाली सवाई यांच्या नावाचा प्रस्ताव दाखल केला जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.