Yavatmal politics: यवतमाळ पालिकेतील संख्याबळावर शिंदेसेनेत खलबते; गटनेते निवडीवर चर्चा; दहा पालिकेतील नगरसेवकांना बाेलावलं!

Shinde Sena corporators meeting latest update: शिंदेसेनेत युतीसाठी खलबते; गटनेता निवडीवर चर्चा
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ: काही पालिकेत शिंदेसेना बहुमतात असली तरी काही ठिकाणी युती करावी लागणार आहे. याच मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी (ता. पाच) दहा पालिकेतील नगरसेवकांना यवतमाळात बोलविण्यात आले होते. या बैठकीत यवतमाळसह इतर पालिकेतील गटनेता निवडीवर चर्चा झाली. मंगळवारी (ता. सहा) प्रस्ताव दाखल करण्याची शक्यता आहे.

