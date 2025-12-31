नागपूर

यवतमाळ : यवतमाळ पालिकेच्या सभागृहात गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन गुरुजींचा ‘बुलंद’आवाज होता. गेल्यावेळी त्यात आणखी एकाची भर पडली. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूनी ‘क्लास’घेणारे गुरुजी होते. यंदा तीनही गुरुजींचा राजकीय ‘गेम’ झाला असून एका गुरुजींचे राजकीय पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे.

