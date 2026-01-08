Chandrapur Election:चंद्रपुरात पतंग कुणाची उडणार, याबाबत अनिश्चितता; भाजपमधील असंतोषाने काँग्रेसमधली कुरबूर मागे पडली!

-प्रमोद काकडे चंद्रपूर: चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होऊन चार दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र पक्षातील गोंधळ निस्तारण्यातच भाजपचा वेळ गेला. भाजपमधील अंतर्गत वादाचा स्फोट मोठा असल्याने काँग्रेसमधील कुरबुरींची चर्चा मागे पडली आहे. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात सतराही प्रभागांत अनिश्चिततेची स्थिती आहे. त्यामुळे मकरसंक्रांतीनंतर दोन दिवसांनी होणाऱ्या मतमोजणीत नेमकी कुणाची पतंग उडेल, याबाबत कुणीच दावा करायला तयार नाही. ६६ जागांसाठी तब्बल ४५१ उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये १८५ अपक्ष उमेदवारांनी दंड थोपटले आहेत. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .चंद्रपूर भाजपातील वादाची चर्चा आता राज्यभर होत आहे. उमेदवारीवरून भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर आणि स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार यांच्यात प्रचंड रस्सीखेच झाली. प्रदेशाध्यक्षांनी ठरविलेले सतरा उमेदवार ऐनवेळी बदलण्यात आले. एबी फॉर्मचा प्रचंड घोळ झाला. यात भाजपच्या महानगर अध्यक्षांचा बळी गेला..आधीच नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकांत जिल्ह्यात भाजपला जोरदार फटका बसला आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील या दुफळीची चर्चा जनमानसात कायम राहिल्यास त्याचा मतदानावर तसेच कार्यकर्त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन प्रचाराचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चंद्रपूरमधील रोड शोने करण्यात आला. यावेळी तिन्ही नेते त्यांच्या सोबत उपस्थित होते. मात्र फुटीच्या मार्गावर निघालेला हा रोड शो एकीचा रस्ता दाखवू शकला नाही. त्यानंतर झालेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सभेला मुनगंटीवारांनी दांडी मारली. बावनकुळे यांना प्रचार सभेदरम्यान बंडखोरांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागते. एबीफार्म घोटाळ्याची धग एवढ्यात शांत होणार नाही, हे बंडखोरांनी यानिमित्ताने दाखवून दिले..वेगवेगळ्या प्रभागांत भाजपचे तब्बल २७ बंडखोर उमेदवार उभे आहेत. त्यांनी आणखी काही जणांना सोबत घेत स्वतंत्र पॅनलही तयार केला आहे. त्यामुळे २०१७ च्या निवडणुकीत ६६ पैकी ३६ जागा जिंकून आजवरची सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या भाजपसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.दुसरीकडे यावेळी काँग्रेसने विद्यमान नगरसेवकांची तिकिटे कापून नव्वद टक्के नवे उमेदवार उतरविण्याची जोखीम पत्करली आहे. काँग्रेसने १२ पैकी ९ माजी नगरसेवकांचे पंख छाटले. यातील काही नगरसेवक मागील पंधरा-वीस वर्षांपासून सलग निवडून येत होते. खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यातील शीतयुद्धाचा हा परिणाम मानला जात आहे. काँग्रेसने नवे उमेदवार देण्याची जोखीम पत्करली असून आता नऊ माजी नगरसेवक अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनीही आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू केला आहे. मात्र भाजपातील वादाच्या मोठ्या आवाजामुळे त्यांची चर्चा फारशी झाली नाही. अद्यापही काँग्रेसला भाजपमधील फुटीचा पुरेपूर फायदा उचलता आलेला नाही. वडेट्टीवार आणि धानोरकर अजूनही एकत्र प्रचार करताना दिसलेले नाहीत..दुसरीकडे उबाठा आणि वंचित आघाडीने काही प्रभागांत काँग्रेसच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. या आघाडीने ५५ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. राष्ट्रवादीची (अ.ज.) पुगलियांच्या विदर्भ मजदूर काँग्रेससोबत युती आहे. त्यांचे उमेदवारी काही प्रभागात लक्षवेधी ठरत आहे. त्यांचे २५ उमेदवार मैदानात आहे. राष्ट्रवादी (श.प)ची उपस्थिती फारशी निर्णायक ठरण्याची शक्यता नाही. मुस्लिमबहुल भागांत त्याच समाजातील उमेदवार उभे करण्यात आले आहेत..भाजपसोबतच्या युतीत शिंदे सेनेला नऊ जागा मिळाल्या आहेत. तिथेही भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीतून बाद झालेले उमेदवार रिंगणात आहेत. आम आदमी पक्षानेही २१ उमेदवारांच्या हातात झाडू दिला आहे. काँग्रेससोबतच्या युतीत जनविकास सेनेला तीन जागा मिळाल्या आहेत. मात्र भाजप, काँग्रेसचे बंडखोर तसेच काही अपक्ष उमेदवार अनेक प्रभागांत ताकदीने लढत आहेत. त्यांना त्यांच्या समर्थक नेत्यांचा छुपा पाठिंबाही आहे. मतदारांसमोर प्रत्येक प्रभागात एका पेक्षा अधिक सक्षम पर्याय आहे. या उमेदवारांची पतंग जोरात हवेत उडत आहे. मात्र आता नेत्यांच्या हातात त्यांचे दोर राहिले नाही. त्यामुळे स्पष्ट बहुमताचा आकडा भाजप किंवा काँग्रेसला गाठता येणार नाही, असेच राजकीय जाणकारांचे मत आहे..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.राष्ट्रवादी पक्षांची स्थिती गमतीशीरदोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांची स्थितीही गमतीशीर आहे. तुतारी, अंगठी, सरपंच, ऑटो अशी एकाच गटात चिन्हांची अवस्था राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची झाली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांच्या प्रचार फलकांवर माजी खासदार नरेश पुगलिया यांचे मोठे छायाचित्र लावण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.