Bacchu Kadu : धमकी, दबावाचे राजकारण चालणार नाही

नागपूर - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडून सातत्याने केवळ आश्वासने दिली जात होती. सात-बारा कोरा करू, योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ, अशी बोळवण केली जात होती. मात्र, आम्ही सरकारचे नाक दाबले, त्यामुळे त्यांना तोंड उघडावे लागले आणि कर्जमाफीची तारीख जाहीर करावी लागली, असा दावा प्रहार संघटनेचे नेते व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी येथे केला..प्रचार कार्यक्रमासाठी नागपुरात आले असताना ते बोलत होते. कडू म्हणाले, राजकारणात पदावर असो वा नसो, कामे थांबत नाहीत. मी आमदार नाही, तरीही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून दाखवली, हे सरकारने लक्षात ठेवावे..ते पुढे म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात प्रहारचा उमेदवार रिंगणात उतरल्यामुळे आमदार खोपडे हे धमकी देत असून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असे प्रकार चालणार नाहीत. आमदार खोपडे यांना खरोखरच खोपडी आहे का, असा सवालही कडू यांनी उपस्थित केला..आमदार खोपडे यांनी कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. दिव्यांग सचिव म्हणून नियुक्तीनंतर मुंडे यांनी बोगस दिव्यांग प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यांच्याविरोधात कटकारस्थान रचण्यात आले, मात्र अखेर सत्याचाच विजय झाला, असे कडू म्हणाले..कोणावरही दबाव टाकू नये. कुणी धमकावत असेल तर मला सांगा, मी व्यवस्था करून घेईन. जनतेची कामे करणे हेच लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे, असे आवाहन करत कडू यांनी आजच्या राजकारणावर जोरदार टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.