Success Story: शेतकरी पुत्राने मिळविले यश; यूपीएससीत प्रज्ज्वल नासरेला ६७७ वा रॅंक

नागपूर : कठोर परिश्रमाच्या बळावर वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे तालुक्यातील ठाणेगाव येथील अल्पभूधारक शेतकरी पुत्राने शिकवणीशिवाय यूपीएससी परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले. प्रज्ज्वल धनराज नासरे असे या युवकाचे नाव असून त्याने यूपीएससीत ६७७ वी रँक मिळवित वडिलांच्या स्वप्नाला नवे बळ दिले आहे..प्रज्ज्वल याने २०२३ मध्ये बीए तर २०२५ मध्ये राज्यशास्त्र विषयात एमए केले. अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या प्रज्ज्वलच्या आयुष्यात संघर्ष हा नित्याचा भाग होता. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती मर्यादित असली तरी शिक्षणाबाबत कधी तडजोड केली नाही..Success Story: शेतीसंघर्षातून उभी राहिली अधिकारीपदाची स्वप्ने; चिंचमंडळच्या शेतकरी पुत्राची तालुका कृषी अधिकारी पदाला गवसणी.या प्रवासात त्याच्या आईने दिलेला धीर आणि विश्वास हा प्रज्ज्वलच्या यशाचा खरा आधार ठरला. दोन वेळा अपयश आल्यानंतर अनेकजण खचतात; मात्र प्रज्ज्वलच्या आईने त्याला खंबीरपणे उभे राहण्याची प्रेरणा दिली..'अपयश हे शेवट नसते, प्रयत्न सुरू ठेव', हा तिचा संदेश त्याच्या जिद्दीला नवी ऊर्जा देत राहिला. दोन वेळा अपयश आल्यानंतरही आईने खचू दिले नाही आणि तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने यूपीएससीत यश मिळविले..UPSC Success Story Kolhapur : एसटीची सुरळीत सुविधा नसलेल्या शाहुवाडीच्या तुरुकवाडीतील सुपुत्राची 'युपीएससी'त गगनभरारी; हर्षवर्धन पाटील देशसेवेसाठी सज्ज.उल्लेखनीय म्हणजे प्रज्वलने कोणत्याही कोचिंग क्लास न लावता ऑनलाइन माध्यमातून टॉपरचे मार्गदर्शन घेत स्वतःच्या अभ्यासाच्या जोरावर हे यश मिळवले आहे. दुष्काळी भागातून आलेल्या प्रज्ज्वलने सनदी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करीत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे.