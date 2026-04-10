Marriage Permission : आता लग्नासाठी घ्यावी लागेल परवानगी! उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

नागपूर - ध्वनी प्रदूषण कायद्यामध्ये निश्चित केलेल्या ध्वनी पातळीचे लाऊड स्पीकर, फटाके, बांधकामाद्वारे उल्लंघन होणार नाही, असे हमीपत्र सादर केल्याशिवाय शहरात विवाह समारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजकीय सभा किंवा कॉन्सर्ट यांना परवानगी देऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला दिली. प्रशासनाने नियमावली तयार केल्यानंतर ती अंमलात आणली जाईल..नियमावली तयार करण्याच्या सूचनाडॉ. भूपेंद्रकुमार वासनिक यांनी या प्रश्नावर जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. शहरातील वाढत्या प्रदुषणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत नियमावलीबाबत सूचना दिल्या आहेत. या सुचनेनुसार, दिलेल्या परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास ती तत्काळ रद्द करण्याची तरतूद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या सूचनेत करण्यात आली आहे. तसेच, कार्यक्रम आयोजकांनी आणि लॉन मालकांनी ध्वनी व वायू प्रदूषण होणार नाही, याची लेखी हमी देणे बंधनकारक करावी, असेही नमूद करण्यात आले..दरम्यान, ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत जनजागृतीसाठी शालेय अभ्यासक्रमात या विषयांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, चित्रपटगृहे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती मोहीम राबविण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. फटाक्यांच्या दुकानांवर त्यांच्या दुष्परिणामांची माहिती दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय नागरिकांच्या तक्रारींसाठी 'पॉल्युशन फ्री नागपूर' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत.पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. अब्दुल सुभान यांनी, एमपीसीबीतर्फे ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी आणि केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली..अर्ज करताना हे ठेवा लक्षातआयोजकांनी संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करावे अन् त्यासाठी अर्जदाराकडून सविस्तर माहिती घेणे बंधनकारक करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनी प्रणाली वापरण्यासाठी अर्ज करताना कार्यक्रमाचे स्वरूप, आवश्यकता आणि तो कार्यक्रम लाऊडस्पीकरशिवाय आयोजित का करता येत नाही, याचे स्पष्टीकरण घ्यावे लागणार आहे. संबंधित प्राधिकरणानेही परवानगी देताना ध्वनीची मर्यादा (डेसिबल) लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे..फटाक्यांवरही मर्यादाफटाक्यांबाबतही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज करणारे फटाके वापरण्यास मनाई असून, उत्पादकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्याबाबत नियमावली तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारनेही फटाक्यांचा आवाज मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे नमूद करण्यात आले.