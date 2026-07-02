Nagpur Crime : रक्षकच निघाले भक्षक! वाघाच्या कातडीसह २ पोलिसांना अटक, वन्य तस्करी टोळीचे होते मध्यस्थ; खवल्या मांजराचे खवले जप्त

नागपूर - महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कांकेर जिल्ह्यात छत्तीसगड वनविभागाने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्राच्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाघाच्या कातडीसह अटक केली आहे. आरोपींच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात खवले मांंजराचे खवलेही जप्त करण्यात आले. हे दोन्ही पोलीस आंतरराज्य वन्यजीव तस्करी टोळीचे मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्याचा संशय आहे. बाबुराव मडावी आणि बिजेश्वर गेडाम अशी अटकेतील पोलिसांची नावे आहेत..पश्चिम भानुप्रतापपूर वनपरिक्षेत्रातील बांदे भागात सोमवारी मध्यरात्री हे दोन्ही आरोपी मोटारसायकलवरून वाघाची दोन कातडी घेऊन जात असताना वनविभागाच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले. 'उदंती सीता नदी व्याघ्र प्रकल्पा'चे शिकारविरोधी पथक आणि 'वाइल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो'ने संयुक्तपणे ही कारवाई केली..गडचिरोलीतील घरातून खवले जप्तमुख्य आरोपी बिजेश्वर गेडाम याच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथील घरावर वनविभागाने छापा टाकला. या झडतीत घरातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित खवले मांजराचे खवले जप्त करण्यात आले. प्राथमिक तपासानुसार, जप्त केलेली कातडी बस्तरमधील 'इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्प-अबूझमाड' परिसरातील वाघांची असण्याची शक्यता आहे. उदंती सीता नदी व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक वरुण जैन यांनी सांगितले..गडचिरोली ते छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या जंगलांना जोडणाऱ्या ४०० किमीच्या वन्यजीव कॉरिडॉरच्या संरक्षणासाठी 'ऑपरेशन सेफ पॅसेज' राबवले जात आहे. वाघ, हत्ती आणि रानगव्यांच्या सुरक्षित वावरासाठी हा कॉरिडॉर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या आंतरराज्य टोळीतील मुख्य शिकाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी वनविभागाने तपास केला जात आहे. आरोपींवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.