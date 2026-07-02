नागपूर

Nagpur Crime : रक्षकच निघाले भक्षक! वाघाच्या कातडीसह २ पोलिसांना अटक, वन्य तस्करी टोळीचे होते मध्यस्थ; खवल्या मांजराचे खवले जप्त

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कांकेर जिल्ह्यात छत्तीसगड वनविभागाने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्राच्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाघाच्या कातडीसह केली अटक.
Pangolin Scales Seized

Pangolin Scales Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर - महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कांकेर जिल्ह्यात छत्तीसगड वनविभागाने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्राच्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाघाच्या कातडीसह अटक केली आहे. आरोपींच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात खवले मांंजराचे खवलेही जप्त करण्यात आले. हे दोन्ही पोलीस आंतरराज्य वन्यजीव तस्करी टोळीचे मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्याचा संशय आहे. बाबुराव मडावी आणि बिजेश्वर गेडाम अशी अटकेतील पोलिसांची नावे आहेत.

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