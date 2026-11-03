Rabi Crop Insurance: रब्बी पीक विम्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत ;गहू आणि हरभरा पिकांचा समावेश; फार्मर आयडी अनिवार्य

नागपूर: रब्बी हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे.नागपूर जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडची निवड करण्यात आली आहे. गहू आणि हरभरा पिकाचा यात समावेश करण्यात आला आहे..गहू पिकासाठी प्रतिहेक्टर ४५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ४५ रुपये विमा हप्ता भरावा लागेल. हरभरा पिकासाठी प्रतिहेक्टर ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण असून, शेतकरी हिस्सा ३६० रुपये आहे. योजनेत .सहभागी होण्यासाठी प्रत्येक अर्जामागे किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा निश्चित केली आहे. कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. अधिक माहितीसाठी मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू यांनी केले आहे..पीक नोंदणीतील अचूकतेला महत्त्वविमा नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षणाअंतर्गत (डीसीएस) पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. विमा अर्जातील पीक आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंद यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणातील नोंद अंतिम मानली जाणार आहे..मक्त्याने शेती करणाऱ्यांनाही मिळणार लाभकुळाने किंवा मक्त्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी पीक विमा संकेतस्थळावर नोंदणीकृत भाडेकरार अपलोड करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.