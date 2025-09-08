नागपूर

Nagpur News : आजोबाच्या मृत्यूनंतर मुलीच्या मुलाला नोकरी; अनुकंपा तत्त्वावरील दाव्यावर शासनाला आदेश

Compassionate Appointment : लोहमार्ग पोलिस दलातील मयत कर्मचाऱ्याच्या नातवाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने राज्य सरकारला दिला.
नागपूर : लोहमार्ग पोलिस दलात कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. या कर्मचाऱ्याच्या मुलीच्या मुलाचा नावाचा समावेश अनुकंपा तत्त्वावरील प्रतीक्षा यादीत करावा. तसेच, नियमाप्रमाणे नोकरी देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) राज्य सरकारला दिले.

