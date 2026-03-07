Success Story: वडिलांचे छत्र हरपले, तरी ध्येय गाठले; रजत वाळकेला यूपीएससीत ५१४ वा क्रमांक

नागपूर : आयुष्यातील कठीण प्रसंगांवर जिद्दीच्या जोरावर मात करता येते, हे गडचिरोलीत वाढलेल्या रजत सुनील वाळके याने सिद्ध केले आहे. सध्या ओडिशात ‘सीआरपीएफ’मध्ये असिस्टंट कमांडंट म्हणून कार्यरत असलेल्या रजतने संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत देशात ५१४ वा क्रमांक मिळवला..रजतने नागपूरच्या व्हीएनआयटीमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आहे. रजतचे मूळ गाव चंद्रपूर असले, तरी वडील सुनील वाळके यांच्या नोकरीनिमित्त कुटुंब गडचिरोलीत स्थायिक झाले. आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त भागात वाढताना संघर्षाची जाणीव त्याला लहानपणापासूनच होती..मात्र, आयुष्यातील खरा कस १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लागला. ज्या दिवशी ‘सीआरपीएफ’मध्ये असिस्टंट कमांडंट म्हणून निवड झाल्याची आनंदवार्ता मिळाली, त्याच काळात वडिलांच्या निधनाचा दुःखद धक्का बसला..प्रशिक्षणासाठी जात असताना वाटेतच वडिलांच्या निधनाची बातमी मिळाली. त्या क्षणी आयुष्याचा पाया डळमळला होता, पण वडिलांचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवत रजतने स्वतःला सावरले. ‘वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करायचे’, हा निर्धारच त्याच्या पुढील प्रवासाची ताकद ठरला. खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करत त्याने देशसेवेची जबाबदारी स्वीकारली आणि नोकरीसोबतच पुन्हा एकदा यूपीएससीची तयारी सुरू ठेवली..UPSC Success Story Kolhapur : एसटीची सुरळीत सुविधा नसलेल्या शाहुवाडीच्या तुरुकवाडीतील सुपुत्राची 'युपीएससी'त गगनभरारी; हर्षवर्धन पाटील देशसेवेसाठी सज्ज.यशाचे श्रेय कुटुंबालारजतने कठोर परिश्रम आणि नियोजनाच्या जोरावर अखेर यूपीएससीत ५१४ वा क्रमांक पटकावला. ‘हे यश कुटुंबाच्या त्यागाचे फलित आहे’, असे सांगत त्याने आपल्या यशाचे श्रेय कुटुंबाला दिले. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातून आलेल्या या तरुणाच्या जिद्दीने अनेक तरुणांना प्रेरणा दिली आहे. संकटांच्या अंधारातही स्वप्नांची ज्योत तेवत ठेवली तर यशाचा सूर्य उगवतो, हे रजत वाळकेच्या यशाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.