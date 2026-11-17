अंबाडा, : हिरव्या मिरचीच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मागील वर्षी याच महिन्यात सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेले दर यंदा दोन हजार ते २२०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी मिरचीची तोडणी थांबविली आहे..राजुरा बाजार येथील मिरची मार्केटमध्ये सध्या आवक आणि वर्दळही नगण्य झाली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती, महागडी कीटकनाशके, रासायनिक खते आणि वाढलेली मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. त्यातच गेल्या पंधरा दिवसांत दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. येथील हिरवी मिरची बांगलादेशसह वाशी, कोलकाता, पटणा आणि बनारस येथे पाठविली जाते. मात्र, बांगलादेशमधील निर्यात थांबल्याने आणि इतर बाजारपेठांत स्थानिक आवक वाढल्याने दरावर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते. आता दरवाढीच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत..मिरची मार्केटमधून विदेशात निर्यातराजुरा बाजार येथील हिरव्या मिरचीचे मार्केट जिल्ह्यातच नव्हे, तर देशभर प्रसिद्ध आहे. येथून बांगलादेशमध्ये निर्यात केली जाते. तसेच वाशी, कोलकाता, पटणा आणि बनारस येथे नियमित मिरची पाठविली जाते. मात्र, यंदा बांगलादेशमधील निर्यात थांबल्याने आणि इतर बाजारपेठांमध्ये स्थानिक आवक वाढल्याने दरात घसरण झाल्याचे सांगण्यात येते..मोठ्या आशेने हिरव्या मिरचीची लागवड केली. पीक ऐन भरात असताना भाव पडल्याने मजुरीही निघत नाही. त्यामुळे मिरचीची तोडणी थांबविली आहे.- हार्दिक ढोले, मिरची उत्पादक शेतकरीमिरची उत्पादकांकडून आवक मंदावली आहे. सध्याच्या दरात तोडणीची मजुरीही वसूल होत नाही. बाजारपेठेत मागणी कमी असल्याने तात्पुरते दर पडले आहेत. मात्र, पुढे दर सुधारण्याची अपेक्षा आहे.- गणेश कळसकर, मिरची उत्पादन अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.