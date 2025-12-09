नागपूर

Nagpur News: थ्रेशर मशीनमध्ये अडकून चालकाचा करुण मृत्यू; शेतात हळहळ

Farm Accident: रामटेकजवळील डोंगरी येथे धान काढणीच्या कामादरम्यान थ्रेशर मशीनमध्ये अडकून चालकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी दुपारी घडली. मंगेश चौधरी असे मृताचे नाव आहे.
शितलवाडी : रामटेकजवळील डोंगरी येथे धान काढणीच्या कामादरम्यान थ्रेशर मशीनमध्ये अडकून चालकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी दुपारी घडली. मंगेश चौधरी (वय ३५, रा. महाराजपूर) असे मृताचे नाव आहे.

