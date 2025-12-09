Nagpur News: थ्रेशर मशीनमध्ये अडकून चालकाचा करुण मृत्यू; शेतात हळहळ

शितलवाडी : रामटेकजवळील डोंगरी येथे धान काढणीच्या कामादरम्यान थ्रेशर मशीनमध्ये अडकून चालकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी दुपारी घडली. मंगेश चौधरी (वय ३५, रा. महाराजपूर) असे मृताचे नाव आहे..शेतकरी श्रावण ठाकरे यांच्या शेतात धान काढणीचे काम सुरू असताना ही दुर्घटना घडली. मंगेश चौधरी ट्रॅक्टर चालक असून थ्रेशर मशीन चालविण्याचे कामही ते करीत होते..कामादरम्यान मशीनमधून निघणाऱ्या धानात तनस मिसळत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यासाठी त्यांनी मशीन बंद करून ॲडजस्ट करण्यास सुरुवात केली. परंतु मशीन बंद केल्यानंतरही काही सेकंद पाते फिरत असतात..हीच वेळ धोकादायक ठरली. मंगेश ॲडजस्ट करत असताना ते धान टाकण्याच्या जागेतून मशीनमध्ये पडले. पाय मशीनमध्ये अडकताच त्यांचे शरीर आत ओढले गेले आणि त्यांना गंभीर जखमा झाल्या. .ऊसतोड मशीनमध्ये सापडून महिलेचा दुर्दैवी अंत; संक्रट्टी कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, हा भयंकर अपघात पाहून....पाहताच पाहता त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच रामटेक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह रामटेकच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आला. या दुर्दैवी घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.