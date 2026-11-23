शितलवाडी : यंदा खरीप हंगामात पावसाने पाठ फिरविल्याने दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या रामटेक तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर आता अवकाळी पावसाचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. मोठ्या कष्टाने वाचविलेल्या धान पिकाची कापणी सुरू असतानाच ढगाळ वातावरण आणि रिमझिम पावसामुळे बळीराजाची चिंता वाढली आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अकवान’ चक्रीवादळामुळे वातावरणात बदल झाल्याचे दिसून येत असून, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे..धान उत्पादक तालुका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामटेक तालुक्यात सध्या खरीप हंगामातील धान कापणी, बांधणी आणि मळणीची कामे जोरात सुरू आहेत. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने धान पिकाला मोठा फटका बसला. पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागला. अशा परिस्थितीत शासनाने रामटेक तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केला आहे. मागील दोन दिवसांपासून तालुक्यात ढगाळ वातावरण कायम असून शुक्रवारी रिमझिम पावसाच्या सरी कोसळल्या..काही शेतकरी हार्वेस्टरच्या साहाय्याने कापणी व मळणी करीत आहेत, तर काहींनी मळणीसाठी शेतात धानाचे पुंजके तयार करून ठेवले आहेत. पावसाचा जोर वाढल्यास कापलेले धान भिजून नुकसान होण्याची शक्यता आहे..मजूर टंचाईने वाढविली चिंतात्यातच मजुरांची टंचाई भासत असल्याने शेतकऱ्यांना अधिक मजुरी मोजावी लागत आहे. काही शेतकरी तब्बल ४० किलोमीटर अंतरावरून मजूर आणून शेतीची कामे पूर्ण करीत आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चात आणखी भर पडत आहे.मोठ्या कष्टाने आणि खर्च करून दुष्काळात धान पीक वाचविले. आता कापणीच्या हंगामात अवकाळी पावसाचे संकट उभे ठाकले आहे. कापलेले धान भिजल्यास मोठे नुकसान होईल. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाऊ नये, हीच अपेक्षा आहे..-गजानन कुंभलकर, शेतकरी, हिवरा बाजारदरवर्षी शेतकऱ्यांना कधी ओला दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असताना त्या तुलनेत हमीभाव मिळत नाही. यंदा दुष्काळ आणि आता अवकाळीच्या दुहेरी संकटामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. आमचे अश्रू कोण पुसणार, असा प्रश्न पडला आहे.-मितेश कारामोरे, शेतकरी, बोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.