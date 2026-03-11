Nagpur Crime : मुंबईच्या कुकची नागपुरात क्रूर हत्या! धाब्या शेजारच्या शेतातून 8 महिन्यांनंतर निघाला सांगाडा; धाबा मालकाचा 'तो' भयानक कारनामा उघड

शितलवाडी/रामटेक (नागपूर) : रामटेक-तुमसर मार्गावरील नवरगाव शिवारातील नागार्जुन परिसरातील टुरिस्ट धाब्यावर काम (Tourist Dhaba Cook Case in Ramtek) करणाऱ्या कुकची हत्या करून मृतदेह शेतात पुरल्याच्या घटनेचा आठ महिन्यांनंतर पोलिसांनी उलगडा केला. याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..कुक प्रतापसिंग महादेवसिंग बैस (ठाकूर) (वय ५०, रा. आंबेडकरनगर, विले पार्ले, मुंबई, ह.मु. टुरिस्ट धाबा, नवरगाव) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणात पीयूष कैलास ठाकरे (२३), कैलास ठाकरे (५३) दोन्ही रा. नवरगाव, शिवराम मरकाम (४५ रा. नवरगाव कॉलनी), धर्मराज वरठी (४५ रा. आमगाव ता. रामटेक) आणि धीरज वानखेडे (३७ रा. नवरगाव) यांना अटक करण्यात आली आहे..Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय.मिळालेल्या माहितीनुसार, टुरिस्ट धाब्यावर काम करणारा कुक प्रतापसिंग हा नेहमी दारू पिऊन धाब्यावर शिवीगाळ करत होता. २० जुलै २०२५ रोजी त्याने मोबाईल चोरी केल्याचा आरोपही आरोपींनी केला होता. २६ जुलै २०२५ रोजी रात्री वाद वाढल्यानंतर टुरिस्ट धाबा चालक पीयूष कैलास ठाकरे (वय २३, रा. नवरगाव) याने रागाच्या भरात प्रताप बैस याचा दोरीने गळा आवळून खून केला होता..Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार.घटनेनंतर आरोपींनी मृतदेह धाब्यालगत असलेल्या शेतात नेऊन रात्री उशिरा पुरला. या प्रकरणाची गोपनीय माहिती नागपूर ग्रामीण पोलिसांना मिळाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा व रामटेक पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलिसांनी टुरिस्ट धाबा मालक कैलास ठाकरे यांच्यासह संबंधितांची चौकशी केल्यानंतर गुन्ह्याचा उलगडा झाला. यानंतर रामटेक पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कलम १०३ (१), २३८, ३ (५) नुसार गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.