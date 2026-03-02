Nagpur Factory Blast : होळीच्या तोंडावर काळाचा घाला; आईच्या मायेची सावली हरपली

बाबा शेखराऊळगाव (जि.नागपूर) : राऊळगाव येथील कंपनीतील भीषण स्फोटाने अनेक आनंदी कुटुंबांचे आयुष्य एका क्षणात उद्ध्वस्त केले. रोजच्या जगण्यासाठी कष्ट करणाऱ्या हातांना अचानक मृत्यूने गाठले आणि हसणारी घरे एका क्षणात रडण्याच्या आवाजाने भरून गेली..होळीच्या सणाच्या उंबरठ्यावर घडलेल्या या दुर्घटनेने रंगांच्या उत्सवाला दुःखाची काळी किनार दिली असून अनेक निष्पाप मुलांच्या आयुष्यातील आनंद हिरावून घेतला आहे. हातला येथील मिना शुभम एडमे हिचे चार वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते..तिला दोन वर्षांची मुलगी आहे. पती शुभम हे इलेक्ट्रिशियन असून अपघातामुळे जखमी असल्याने घराचा संपूर्ण भार मिना यांच्या खांद्यावर होता. पहाटे उठून घरची जबाबदारी सांभाळत ती कामावर गेली. मात्र, काही क्षणातच आलेली स्फोटात तिचा मृत्यू झाल्याची बातमी कुटुंबावर वज्राघात करणारी ठरली..त्याचप्रमाणे ठवळापूर येथील प्रतिभा व सुरेश वलके हे दाम्पत्य आपल्या दोन मुलांसाठी जगत होते. सुरेश रात्रीची ड्यूटी पूर्ण करून घरी परतले. काही वेळातच पत्नीच्या मृत्यूची बातमी मिळाली. धावपळ करीतच ते कंपनीत परतले, पण प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती मिळाली नाही. त्यांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता..आई बाहेर गेली असताना सावत्र बापाकडून अत्याचार, ७ वर्षांच्या चिमुकलीने चावा घेत करून घेतली सुटका.मरगसुर येथील संगीता प्रभाकर पंचभाई ही कुटुंबाचा आधार होती. तिच्या निधनाने २० वर्षांची मुलगी आणि १५ वर्षांच्या मुलाचा आधार हरवला आहे. खेडी मन्नत येथील सुनीता सुरेश सलामे हिने तीन मुलींसाठी संघर्ष करत संसार उभा केला होता. मात्र, तिच्या मृत्यूने कुटुंबासमोर जगण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. या दुर्घटनेने अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले असून गावागावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.