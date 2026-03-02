Nagpur Factory Blast :भीषण स्फोटानंतर नातेवाईकांचा आक्रोश; ‘लवकर येते’ म्हणणारी आई परतलीच नाही, जळालेल्या स्वप्नांची कहाणी

आकाश कांबळेराऊळगाव (जि. नागपूर) : रविवारची सकाळ, घरातून डबा घेऊन, मुलांच्या डोक्यावरून हात फिरवत, ‘लवकर येते’ असे सांगून सुनंदा चिचखेडे घराबाहेर पडल्या होत्या. गेली सात-आठ वर्षे त्या राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती कंपनीत काम करत होत्या..घराचा आधार, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आणि संसाराचा गाडा त्यांच्या खांद्यावर होता. त्या सकाळी घरून निघाल्या त्या कधीही न परतण्यासाठीच.कंपनीच्या डेटोनेटर पॅकिंग युनिटमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटात १८ कामगारांचा मृत्यू झाला, २४ जण गंभीर जखमी झाले. पण या आकड्यांच्या मागे आहेत १८ घरांची उद्ध्वस्त स्वप्ने, लहानग्यांच्या डोळ्यांतील अनुत्तरित प्रश्न आणि आयुष्यभर न भरून येणाऱ्या जखमा..रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये बसलेल्या मोहिनी बांगर यांचे डोळे पाणावलेले. ‘माझी आई सकाळी ७ ला कामावर गेली. आम्हाला काही कळायच्या आत फोन आला. स्फोट झाला म्हणे. धावत आलो. पण, आत जाऊ दिले नाही. मृतदेह इतके भाजले आहेत की ओळख पटत नाही,’ असे सांगताना त्यांचा आवाज थरथरत होता. त्यांच्या आई सुनंदा चिचखेडे यांचा मृतदेह ओळखण्यासाठी डीएनए चाचणीची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘आता आम्ही कोणाकडे पाहायचं?’ हा प्रश्न त्या वारंवार विचारत होत्या..थोड्याच अंतरावर सुनीता सुरेश सलामे यांच्या काकू बसलेल्या. त्यांच्या डोळ्यांतही वेदनाच दिसल्या. ‘सुनीता ४० वर्षांची होती. तिला तीन मुली आहेत. त्या शाळेत जातात. आम्ही अंबाडा नांद गावचे, ७०-८० किलोमीटरवरून आलो. कंपनीच्या यादीत नाव आहे, पण रुग्णालयाच्या यादीत नाही..आता मुलींचं काय?’ त्यांच्या या शब्दांत काळजी आणि चेहऱ्यावर भीती दिसत होती. सुनीतासोबत काम करणाऱ्या ज्योत्सना शेंडे आणि दुर्गा घाडगे यांनाही लहान मुली आहेत. या तिघी एकाच शिफ्टमध्ये काम करत होत्या. रोज सकाळी एकत्र कंपनीत जाणाऱ्या, काम संपल्यावर परतायच्या. आता मात्र, नियतीने त्यांना कायमचे हिरावून नेले..आम्ही आधीच सहकाऱ्यांच्या मृत्यूने खचलो आहोत. पण सकाळपासून साधं पिण्याचं पाणीही कंपनीने दिलं नाही. आता मृतांच्या कुटुंबांना किमान एक कोटीची मदत द्यावी,’ अशी मागणी नातेवाईकांनी केली..Tank Tower Accident: अन् सहा संसाराचे दिवे अकालीच विझले! बुटीबोरी दुर्घटनेने कोलमडले कुटुंब; कंपनीचा बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर.१८ घरांसाठी आयुष्यभर न संपणारी वेदनाराऊळगाव परिसरात वातावरण अजूनही सुन्न आहे. काही घरांचे दरवाजे उघडे आहेत, पण आत शांतता. कुठे शेजारी धीर देत आहेत, कुठे लहान मुले आईच्या आठवणीने रडत आहेत. एकाच क्षणात घराचा कमावता हात निघून गेला. नागपूरमधील रुग्णालयांत जखमी जीवन-मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांचे डोळे प्रत्येक डॉक्टरकडे उत्तरांची पाहत आहेत. प्रत्येक फोनची रिंग हृदयाचे ठोके वाढवते. आशा आणि भीतीचा संघर्ष सुरू आहे. ही केवळ औद्योगिक दुर्घटना नाही; ही १८ सामान्य कुटुंबांच्या स्वप्नांची राख झाली, त्याची कहाणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.