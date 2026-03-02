नागपूर

Nagpur Factory Blast :भीषण स्फोटानंतर नातेवाईकांचा आक्रोश; ‘लवकर येते’ म्हणणारी आई परतलीच नाही, जळालेल्या स्वप्नांची कहाणी

Deadly Explosion at SBL Energy Limited: राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी कंपनीतील भीषण स्फोटात १८ कामगारांचा मृत्यू; अनेक कुटुंबांची स्वप्ने राख झाली. डीएनए चाचणीतून मृतांची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
आकाश कांबळे

राऊळगाव (जि. नागपूर) : रविवारची सकाळ, घरातून डबा घेऊन, मुलांच्या डोक्यावरून हात फिरवत, ‘लवकर येते’ असे सांगून सुनंदा चिचखेडे घराबाहेर पडल्या होत्या. गेली सात-आठ वर्षे त्या राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटक निर्मिती कंपनीत काम करत होत्या.

