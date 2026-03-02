Nagpur Factory Blast: तीन किलोमीटर दूर राऊळगावातही हादरे; पहिल्याच स्फोटाने दरवाजे, खिडक्या हलल्या

राऊळगाव (जि. नागपूर) : सकाळी नेहमीप्रमाणे दिवसाची सुरुवात होत असतानाच राऊळगावात अचानक प्रचंड स्फोटाचा आवाज झाला आणि गावकरी दचकले. सकाळी ७.०५ वाजता झालेल्या पहिल्या स्फोटाने घरांचे दरवाजे-खिडक्या हलू लागल्या, तर भिंती थरथरल्या. कंपनीपासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राऊळगावातही या स्फोटाचे तीव्र हादरे जाणवले..राऊळगावातील रहिवासी दिलीप वसू यांनी सांगितले की, ‘पहिला स्फोट झाला तेव्हा आम्हाला क्षणभर काहीच समजले नाही. घरातील दरवाजे आणि खिडक्या जोरात हलत होत्या. भिंती हलल्यासारख्या वाटत होत्या..आम्ही घाबरून बाहेर पडलो. पहिल्या स्फोटानंतरही परिस्थिती शांत झाली नाही. सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत अधूनमधून स्फोटांचे आवाज ऐकू येत होते. सुमारे दोन तास परिसरात भीतीचे वातावरण होते. आम्ही कंपनीपासून दूर आहोत, तरीही हादरे इतके स्पष्ट जाणवत होते. यावरून स्फोट किती मोठा असावा, याची कल्पना येते, असे वसू यांनी सांगितले..सतत होणाऱ्या स्फोटांमुळे गावातील महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक घाबरले होते. या घटनेनंतर गावात बराच वेळ संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण होते. अनेक जण घरांची पाहणी करत होते. भिंतींना तडे गेले आहेत का, दरवाजे-खिडक्यांचे नुकसान झाले आहे का, याची खात्री करत होते. स्फोटांचा आवाज थांबल्यानंतरही लोक बराच वेळ अस्वस्थ होते..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर.राऊळगावातील नागरिकांसाठी हा अनुभव धक्कादायक ठरला आहे. शांत आणि निवांत जीवन जगणाऱ्या या गावाने एका सकाळी भीतीचा असा क्षण अनुभवला, जो सहज विसरणे कठीण असल्याचे वसू यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.