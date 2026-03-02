नागपूर

Nagpur Factory Blast: तीन किलोमीटर दूर राऊळगावातही हादरे; पहिल्याच स्फोटाने दरवाजे, खिडक्या हलल्या

Raulgaon Explosion: राऊळगावात सकाळी झालेल्या प्रचंड स्फोटामुळे गावकरी दचकले, घरांची दरवाजे-खिडक्या थरथरल्या आणि भीतीचे वातावरण पसरले. भिंतींना तडे, घरातील नुकसान आणि सातत्यपूर्ण आवाजामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि चिंता निर्माण झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
राऊळगाव (जि. नागपूर) : सकाळी नेहमीप्रमाणे दिवसाची सुरुवात होत असतानाच राऊळगावात अचानक प्रचंड स्फोटाचा आवाज झाला आणि गावकरी दचकले. सकाळी ७.०५ वाजता झालेल्या पहिल्या स्फोटाने घरांचे दरवाजे-खिडक्या हलू लागल्या, तर भिंती थरथरल्या. कंपनीपासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राऊळगावातही या स्फोटाचे तीव्र हादरे जाणवले.

