Nagpur Factory Blast: दुसऱ्या प्लांटमध्ये होतो म्हणून बचावलो; अन्यथा आमच्याही चिंधड्या उडाल्या असत्या

राऊळगाव (जि. नागपूर) : स्फोट झालेला हा नॉनल क्रिंपिंग प्लांट होता, तर आमचा एडीट क्रिंपिंग प्लांट आहे. दोघांमध्ये केवळ ५०० मीटरचे अंतर आहे. स्फोटाने आमचा संपूर्ण प्लांट हादरला. बाहेर पडलो तर आगीचे लोळ होते..आम्ही दुसऱ्या प्लांटमध्ये होतो म्हणून बचावलो. नाही तर आमच्याही शरीराच्या चिंधड्या उडाल्या असत्या, असा आक्रोश एसबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनीतील कामगारांनी व्यक्त केला. आज मरणाच्या दारातून सुटका झाली..मात्र, उद्या मरण आले तर? या भीतीच्या सावटात आणि चेहऱ्यावर संतापाचे भाव घेऊन कामगार कंपनीच्या पुढे उभे होते. घटना झाल्यानंतर सुपरवाजरने त्यांना लगेच प्लांटमधून बाहेर काढले. बाहेर पडताच त्यांना आगीचे लोळ आणि कानाचे पडदे फाटणारे स्फोटाचे आवाज ऐकू येत होते. अनिल कांबळे, प्रीती संसारे, खुशाल बोंडवे, कमलेश धुर्वे, विकास नागोसे, नितीन कांबळे हे सर्व कामगार दहशतीत होते. सर्वांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनावर तीव्र संताप व्यक्त केला..प्रीती संसारे, खुशाल बोंडवे, कमलेश धुर्वे म्हणाले, व्यवस्थापनाने कधीच सुरक्षेबाबत कामगारांसोबत बैठक घेतली नाही. कामगारांच्या सुरक्षेबाबत काहीच सुविधा पुरविल्या जात नाही. चप्पल घालूनच काम करावे लागते. हँडग्लोज, मास्कही मिळत नाही. आजही आमची ६ ते २.३० वाजतापर्यंतची शिफ्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले..Nagpur News: कामगाराच्या मृत्यूने संतापाचा भडका! बुधवार बाजार परिसरात तणाव; व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप!.डोळ्यासमोर मरण पाहिलेएका शिफ्टमध्ये ३५ ते ३६ कामगार काम करतात. घटना घडली त्या प्लांटमध्येही ३५ कामगार होते. सकाळी ७.०५ वाजता मोठा आवाज आला. सुपरवाजरने आम्हाला लगेच बाहेर काढले. बाहेर येताच आगीचे लोळ आणि कामगारांचा आक्रोश होता. माणसे अक्षरशाः कोळसा झाले होते. मृतदेह बाहेर काढल्या जात होते. आज त्यांच्याजागी आमचाही मृतदेह असता, काळाने आमच्या सहकाऱ्यांना हिरावले. मनात भीती अजूनही आहे. मात्र, पोटाची आग विझविण्यासाठी या आगीशी संघर्ष करावाच लागणार आहे. जीवंतपणी डोळ्यासमोर मरण पावल्याची भावना अनिल कांबळे, विकास नागोसे, नितीन कांबळे यांनी व्यक्त केली..