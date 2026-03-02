नागपूर

Nagpur Factory Blast: दुसऱ्या प्लांटमध्ये होतो म्हणून बचावलो; अन्यथा आमच्याही चिंधड्या उडाल्या असत्या

Massive Explosion at Raulgaon SBL Energy Plant: राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी लिमिटेडच्या प्लांटमध्ये भीषण स्फोटानंतर कामगारांनी प्राण वाचवले, पण सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Nagpur Factory Blast

Nagpur Factory Blast

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राऊळगाव (जि. नागपूर) : स्फोट झालेला हा नॉनल क्रिंपिंग प्लांट होता, तर आमचा एडीट क्रिंपिंग प्लांट आहे. दोघांमध्ये केवळ ५०० मीटरचे अंतर आहे. स्फोटाने आमचा संपूर्ण प्लांट हादरला. बाहेर पडलो तर आगीचे लोळ होते.

Loading content, please wait...
Nagpur
Plant
blast
Energy

Related Stories

No stories found.