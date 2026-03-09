Nagpur Factory Blast : राऊळगाव एसबीएल स्फोटातील मृतांचा आकडा २२ वर; मृत्युमुखी पडलेल्या महिला कामगारांची ओळख

नागपूर : काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल लिमिटेड या दारूगोळा बनविणाऱ्या कारखान्यात १ मार्चला स्फोट झाला होता. या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ६ मार्चपर्यंत २० पर्यंत पोहोचली होती..शनिवारी रात्री उशिरा एका महिला कामगाराचा मृत्यू झाला. त्यापाठोपाठ रविवारी (ता. ८) आणखी एका महिलेचा मृत्यू झाला. स्फोटातील बळींची संख्या २२ वर पोहोचली आहे. शनिवारी रात्री आम्रपाली कालसर्पे (वय ३८) यांचा तर रविवारी रोशनी उमाठे (वय ३२) यांचा मृत्यू झाला. स्फोटामुळे आम्रपाली ५५ टक्के भाजल्या होत्या..Katol Explosion : काटोलमध्ये बारूद कंपनीत मोठा स्फोट; १७ कामगारांचा मृत्यू, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती, म्हणाले... .प्रकृती खालावल्याने ऑरेंज सिटी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना जीवनरक्षण प्रणालीवर ठेवले होते. त्यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. यापूर्वी शुक्रवारी दुर्गा सेवतकर (वय ४२) या महिला कामगाराचाही मृत्यू झाला होता..या घटनेतील जखमी १४ महिला कामगारांवर ऑरेंज सिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्या सर्व ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत भाजल्या आहेत. जखमींपैकी दोन रुग्णांच्या अवयवांवर भाजल्याचा गंभीर परिणाम झाला असून ते काही अंशी निकामी होऊ शकेल, असे डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. पण, त्यांना वाचविण्यासाठी डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत..Nagpur : एसबीएल स्फोटात १८ कामगारांच्या चिंधड्या, गाठोड्यात बांधून आणले मानवी अवयव; २४ जण गंभीर जखमी.या दुर्घटनेत पहिल्याच दिवशी १९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १८ जखमींवर उपचार सुरू होते. १९ पैकी केवळ दोन मृतांची ओळख पटली होती. उर्वरित १७ जण इतके जळाले होते की डीएनए तपासणीशिवाय ओळख शक्य नव्हती. या सर्वांची डीएनए तपासणी झाल्यानंतरच मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.