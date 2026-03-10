नागपूर

Nagpur News: राऊळगाव स्फोटाने पुन्हा हिरावला एक जीव; मृतांची संख्या २३ वर, अखेर सीमाची नऊ दिवसांनी मृत्यूशी झुंज संपली

Factory Explosion: नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथे स्फोटके बनवणाऱ्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात मृतांचा आकडा २३ वर पोहोचला आहे. ९ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर २७ वर्षीय महिला कामगाराचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमींवर अद्याप रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Nagpur News

Nagpur News

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे असलेल्या एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटके व दारूगोळा निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत १ मार्च रोजी झालेल्या भीषण स्फोटप्रकरणात सोमवारी (ता. ९) आणखी एका २७ वर्षीय महिला कामगाराचा मृत्यू झाला.

Nagpur
