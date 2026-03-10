Nagpur News: राऊळगाव स्फोटाने पुन्हा हिरावला एक जीव; मृतांची संख्या २३ वर, अखेर सीमाची नऊ दिवसांनी मृत्यूशी झुंज संपली

नागपूर : जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे असलेल्या एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या स्फोटके व दारूगोळा निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत १ मार्च रोजी झालेल्या भीषण स्फोटप्रकरणात सोमवारी (ता. ९) आणखी एका २७ वर्षीय महिला कामगाराचा मृत्यू झाला..त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या २३ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, ऑरेंज सिटी रुग्णालयात १२ जखमी कामगार अद्यापही मृत्यूशी झुंज देत आहेत. सीमा विजय धुर्वे (२७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. स्फोटात त्या सुमारे ७० टक्के भाजल्या होत्या..Chemical Factory Blast : केमिकल कारखान्यात भीषण स्फोट; 10 कामगारांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जण भाजल्याची शक्यता.त्यांच्यावर ऑरेंज सिटी रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार सुरू होते; मात्र सोमवारी (ता.९) डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. यापूर्वी शनिवारी आणि रविवारी प्रत्येकी एका महिला कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. दुसरीकडे, ५ टक्के भाजलेल्या ३२ वर्षीय महिला कामगाराला उपचारानंतर रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. सध्या ऑरेंज सिटी रुग्णालयात ३० ते ७० टक्के भाजलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या १२ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत..काही रुग्णांच्या अवयवांवर भाजल्याचे गंभीर परिणाम दिसून येत असल्याची नोंद डॉक्टरांनी केली असून त्यांना वाचवण्यासाठी वैद्यकीय पथकाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, १ मार्च रोजी राऊळगाव येथील या कंपनीत झालेल्या स्फोटात २० कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर २४ जण गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर उपचारादरम्यान आणखी तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा आता २३ वर पोहोचला आहे..अनेकींचा अतिदक्षता विभागात जीवासाठी लढासध्या ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या दुर्गा मनोज घाटगे ६० टक्के, उषा बालाजी रेवतकर ५० टक्के, मयुरी धुर्वे ४५ टक्के, मनीषा धुर्वे ४५ टक्के, काजल कोरती व रितू सलाम प्रत्येकी ४० टक्के, कविता उईके ३५ टक्के, सुनीता उईके ३० टक्के आणि वैशाली धुर्वे १५ टक्के जळाल्या असून, त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..जोगेश्वरीतील इमारतीला भीषण आग.चिमुकली आईच्या प्रेमाला झाली पारखीराऊळगाव स्फोटातील जखमांशी नऊ दिवस झुंज देत असलेल्या सीमा धुर्वे यांचा अखेर सोमवारी मृत्यू झाला आणि अडीच वर्षांची चिमुकली स्वराली एका क्षणात आईच्या मायेपासून कायमची दूर झाली. आईच्या कुशीत वाढणाऱ्या या निष्पाप लेकराचे आयुष्य अचानक पोरके झाले. रुग्णालयात जीवनासाठी चाललेल्या सीमाच्या संघर्षाकडे कुटुंबीय आशेने पाहत होते; पण नियतीने त्यांची साथ सोडली. आईचा उबदार स्पर्श, मायेची सावली आणि प्रेमाचा आधार एका क्षणात हिरावून गेला. अजून आईचा अर्थही नीट कळायचा नाही, तोच स्वरालीच्या आयुष्यातून आई कायमची निघून गेली, ही वेदनादायी शोकांतिका सर्वांच्या डोळ्यात अश्रू आणणारी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.