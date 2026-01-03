Municipal Election : विदर्भात भाजप, काँग्रेसला बंडखोरी सतावणार; ३८४ जागांसाठी २ हजार ५७२ उमेदवार रिंगणात

नागपूर - विदर्भातील अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि नागपूर या चार महानगरपालिकांमधील लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले असून, चारही ठिकाणी उमेदवारांच्या मोठ्या संख्येमुळे तिरंगी लढती होण्याची चिन्हे आहेत. चार महानगरपालिकांमध्ये एकूण ९७ प्रभाग असून, ३८४ जागा आहेत. या जागांसाठी तब्बल २ हजार ५७२ उमेदवार रिंगणात आहेत. .नेत्यांना बंडखोरी रोखण्यात काही प्रमाणात यश आले असले तरी नाराजी कायम असल्याने याचा पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना फटका बसू शकतो. विदर्भात प्रामुख्याने भाजप आणि काँग्रेसला बंडखोरी सतावणार असल्याचे चित्र आहे.अकोला - माघारीचा टप्पा पूर्ण झाल्याने निवडणूक चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. दोन दिवसांत १६३ उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे बंडखोरी थंडावली असून, रिंगणात ५५६ उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत. अकोल्यात मतविभाजन टाळण्यासाठी भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांना बऱ्यापैकी यश आल्याचे दिसते..उमेदवारांची अंतिम यादी शनिवारी जाहीर होणार असून, निवडणूक चिन्हांचे वाटपही होणार आहे. चिन्ह वाटपानंतर जाहीर प्रचाराला वेग येणार आहे. प्रचार साहित्य, फलक, बॅनर आणि सोशल मीडियावरील प्रचाराला सुरुवात झाल्याने निवडणुकीची धामधूम वाढली आहे. रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेने प्रचाराचा श्रीगणेशा होणार आहे. प्रचाराच्या प्रारंभीच मुख्यमंत्री मैदानात उतरत असल्याने भाजपसह इतर पक्षांच्या यंत्रणा सक्रिय होणार आहेत. या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांना किती महत्त्व दिले जाते यावरच प्रचाराची दिशा ठरणार आहे..अमरावतीत भाजपपुढे मित्र पक्षांचेच आव्हानअमरावती - एकूण १५९ उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर आता ६६० उमेदवार रिंगणात आहेत. यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेनेचे दोन्ही गट, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसह युवा स्वाभिमान, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएमच्या उमेदवाराचा समावेश आहे. अमरावतीत २२ प्रभागांतील ८७ जागांसाठी लढती होत असून, सर्वच प्रभागांत बहुरंगी लढतीचे चित्र आहे.प्रभागनिहाय लढतीचे चित्र भिन्न स्वरूपाचे राहणार असले तरी मुख्य लढत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार) व उबाठा यांच्यात होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नेते व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (ता. दोन) युवा स्वाभिमानसोबत चर्चा केली..त्यानंतर युवा स्वाभिमानचे १२ उमेदवार माघार घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. भाजपने माघारीसाठी पत्र दिल्यानंतरही तीन उमेदवार रिंगणात कायम आहेत. २९ जागांवर भाजप व युवा स्वाभिमानमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. भाजप व काँग्रेसला बंड शमविण्यात काही प्रमाणावर यश आले आहे..चंद्रपुरात बंडखोरांचे आव्हानचंद्रपूर - अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी ८१ उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे आता ६६ नगरसेवकपदांसाठी ४५१ उमेदवार रिंगणात आहेत. यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे), शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), वंचित बहुजन आघाडी, बसप आणि अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे. १७ प्रभागांतील ६६ जागांसाठी बहुरंगी लढतीचे चित्र आहे..एक-दोन प्रभाग वगळता मुख्य लढत भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षात आहे.भाजप आणि काँग्रेस पक्षात तिकीट वाटपावरून मोठा वादंग झाला. यातून भाजपचे महानगर अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टूवार यांचा राजीनामा घेण्यात आला. काँग्रेसने नऊ माजी नगरसेवकांना तिकीट नाकारले आहे. यामुळे नाराज झालेल्या काहींनी दुसऱ्या पक्षाचे तिकीट मिळवले तर काहींनी अपक्ष म्हणून रिंगणात राहण्याचा निर्णय घेतला. बंडखोरांना शांत करण्यात दोन्ही पक्षातील नेत्यांना फारसे यश आले नाही. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना बंडखोरांचा सामना करावा लागणार आहे..नागपुरात भाजप, काँग्रेसला बंडखोरांचे टेन्शननागपूर - नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या आखाड्यातून दोन दिवसांत ३०२ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आता ३८ प्रभागांत ९९२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असतील. भाजप आणि काँग्रेसमधील अनेक बंडखोरांनी उमेदवारी मागे घेतली असली तरी अनेक प्रभागांत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तिरंगी लढती होणार आहेत. उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत संपुष्टात येताच प्रभाग क्र. २६ मध्ये भाजपकडून प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला..भाजपने पालिकेत चौथ्यांदा सत्ता स्थापनेसाठी तयारी चालविली असून, १२० नगरसेवक निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. काँग्रेसनेही शंभर नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यंदा भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी बहुतांश ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना उमेदवारी दिल्याने लढती चुरशीच्या ठरतील, असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.