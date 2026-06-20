Digital Arrest : निवृत्त अभियंता महिनाभर ‘डिजिटल अरेस्ट’; ८६.९० लाखांची फसवणूक, सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल

नागपूर - ‘तुमच्या नावाने सिमकार्ड आणि बँक खात्यांचा गैरवापर झाला असून तुम्ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात संशयित आहात’ अशी भीती दाखवत एका ६५ वर्षीय निवृत्त अभियंत्याला तब्बल महिनाभर ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारातून सायबर चोरट्यांनी तब्बल ८६ लाख ९० हजार ४७ रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली. याप्रकरणी नागपूर सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ६५ वर्षीय निवृत्त अभियंता अंबाझरी परिसरात वास्तव्यास असून ते एनटीपीसीमधून निवृत्त झाले आहेत. ६ मे रोजी ते घरी असता, त्यांना सव्वा अकरा वाजताच्या ‘ट्राय’येथीस अधिकारी बोलत असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी सुरुवातीला या अधिकाऱ्याने त्यांच्या नावाने दिल्लीत सिमकार्ड जारी झाल्याचा दावा करीत, त्यानंतर व्हिडिओ कॉलद्वारे स्वतःला दिल्ली..पोलिस, ईडी अधिकारी तसेच न्यायालयीन अधिकारी असल्याचे भासवून तक्रारदाराला मनी लॉन्ड्रिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अडकविण्याची धमकी देण्यात दिली. यावेळी ठकबाजांनी बनावट ओळखपत्रे, ईडीची कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि अटक वॉरंटसारखी कागदपत्रे पाठवून विश्वास संपादन केला. सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवून तक्रारदाराला कोणाशीही संपर्क न करण्यास सांगण्यात आले..चौकशीच्या नावाखाली त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती घेत विविध खात्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पैसे जमा करण्यास भाग पाडले. यावेळी निवृत्त अभियंत्याने भीतीपोटी ६५ लाख, १४ लाख आणि ७ लाख ९० हजार रुपये अशा हप्त्यांमध्ये एकूण ८६ लाख ९० हजार ७ रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये पाठविले..त्यानंतर पत्नीला संशय आल्याने त्यांनी चौकशी केली असता फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी विविध कलमा आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाच्या कलम ६६(ड) अंतर्गत गुन्हा नोंदवित तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.