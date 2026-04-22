Nagpur News: काझीला अमेरिका, बेंगळुरूमधून फंडिंग?; एटीएसकडून होणार तपास; एनजीओच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी सुरू

नागपूर: सहकारी तरुणींशी आक्षेपार्ह वर्तन करणे आणि धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी दबाव टाकल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या रियाझ काझीच्या एनजीओला कुठून पैसा मिळत होता. याचा तपास आता मानकापूर पोलिस आणि दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) करणार आहेत. त्याच्या संस्थेला अमेरिका, बेंगळुरू येथून निधी मिळाल्याचे तपासात पुढे आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..मानकापूर परिसरात सामाजिक कार्याचा दावा करणाऱ्या युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटीचा संस्थापक रियाझ फाजील काझी (वय ४८, रा. नशेमन सोसायटी, अनंतनगर)ने निधीचा वापर करून २०१८ मध्ये 'पढे हम, पढाएं हम' ही मोहीम सुरू केली होती. झोपडपट्टीतील मुलांचे शिक्षण आणि ओठांचे विकार असलेल्या रुग्णांच्या शस्त्रक्रियांच्या नावाखाली त्याने समाजात आपली प्रतिमा उंचावली होती..मात्र, या सामाजिक कामाच्या आड तो आपले धार्मिक अजेंडे राबवत असल्याचे आता उघड होत आहे. काझी २०१० पासून या क्षेत्रात कार्यरत आहे. २०१६ मध्ये आरोग्य विभागातील नोकरी गेल्यानंतर तो सामाजिक कार्यात अधिक सक्रिय झाला..त्याला अनेक पुरस्कारही मिळाले होते. ज्याचा फायदा घेऊन त्याने आपले जाळे विणले. या प्रकरणात आणखी काही पीडित महिला समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..'फिक्र फाउंडेशन'ही चालवतोकाझी हा युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी या संस्थेसह 'फिक्र फाउंडेशन'ही चालवत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्याच्या संस्थेत एचआर म्हणून काम करणाऱ्या एका तरुणीने त्याच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला आहे. तसेच इतर तीन तरुणींनी धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे. नाशिकमधील टीसीएस प्रकरणानंतर हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे. त्याने पीडितेच्या आईला फोन करून मुलीच्या 'संगती'बाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. तपास आता आरोपीने पीडितेच्या आईला केलेल्या फोन कॉलवर केंद्रित आहे. हा कॉल या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा आहे. दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस)कडून काझीची चौकशी होणार असून त्याच्या संस्थेच्या खात्यात कुठून पैसे आले, याचाही तपास होणार आहे.