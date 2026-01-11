Nagpur University : ८६ प्राध्यापकांवर नागपूर विद्यापीठाची धुरा, १७२ प्राध्यापकांची पदे रिक्त; २५८ पद मंजूर, विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात २५८ मंजूर प्राध्यापक पदे आहेत. त्यापैकी फक्त ८६ पदावरील प्राध्यापकांवर विद्यापीठाची धुरा असल्याचे सध्याचे चित्र असून एकूण १७२ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. या परिस्थितीचा विद्यापीठाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..विद्यापीठाद्वारे नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यातून अनेक व्यावसायिक आणि तांत्रिक विषय सुरू करण्यावर विद्यापीठाचा भर आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत. तथापि, ज्यांच्या फायद्यासाठी हे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासाठी प्राध्यापकांची तीव्र कमतरता आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या सिनेट बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. प्रस्तावात मुक्त विद्यापीठामुळे नागपूर विद्यापीठात विद्यार्थी प्रवेशांची संख्या कमी होत असल्याचे सांगण्यात आल. .या कारणास्तव, घटत्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा अभ्यास करण्यासाठी आणि समस्येवर उपाय म्हणून तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणी सिनेटमध्ये करण्यात आली होती. दरम्यान काही सदस्यांनी विद्यापीठाला घटत्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येबद्दल चिंता आहे, मात्र, रिक्त प्राध्यापक पदे भरण्याबाबत तीच चिंता व्यक्त केली जात नसल्याची बाब समोर केली. तसेच प्राध्यापकांच्या या तीव्र कमतरतेचा विद्यापीठाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार मार्गदर्शन मिळू शकत नाही. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि भविष्यावर होत असल्याचा प्रश्नही उपस्थित केला होता. आता ही प्रक्रिया शासनाच्या व्यवस्थेत अडकली असून त्याला किमान वर्षभराचा कालावधी अपेक्षित असल्याचेही दिसून येते..पिंपरी वर्धापनदिन चौगुले शिक्षण महापालिका शाळा.९२ पदांची प्रक्रिया प्रलंबितनागपूर विद्यापीठाने १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी विविध विभागांमध्ये एकूण ९२ रिक्त प्राध्यापक पदे भरण्यासाठी जाहिरात जारी केली. त्यावेळी लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एलआयटी) विद्यापीठाचा एक भाग होती, परंतु नंतर त्याला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यापासून, भरती प्रक्रिया प्रलंबित आहे..भरतीसाठी प्रक्रिया क्लिष्ट : कुलसचिवकुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी सांगितले की नागपूर विद्यापीठातील रिक्त प्राध्यापक पदांवर भरतीसाठी प्रथम स्टाफ पॅटर्न मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, एक रोस्टर तयार केला जाईल आणि त्यानंतरच पदे भरण्यासाठी जाहिराती जारी केल्या जाऊ शकतात. त्यांनी पुढे सांगितले की मसुदा रचना अद्याप मंजूर झालेली नाही, ज्यामुळे भरती प्रक्रिया पुढे जाण्यापासून रोखली गेली आहे. ही प्रक्रिया बरीच क्लिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.