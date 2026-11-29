बार्शीटाकळी, : तालुक्यातील कान्हेरी सरप परिसरात असलेल्या रुहाटिया स्पिनिंग मिलला शनिवारी (ता.२८) दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास अचानक भीषण आग लागली. प्राथमिक अंदाजानुसार, शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केल्याने मिलमधील कापसाच्या रुईच्या गठाणी, मोठमोठ्या यंत्रसामग्रीसह मौल्यवान साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. आगीची तीव्रता एवढी प्रचंड होती की, मिलची भिंतसुद्धा कोसळली. या दुर्घटनेत कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..आगीची घटना लक्षात येताच मिलमधील कर्मचारी आणि कान्हेरी गावातील नागरिकांनी आग विझविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. मिलच्या आवारात आग विझविण्यासाठी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था असल्याचे दिसून आले; मात्र एवढ्या मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाच्या तुलनेत ही व्यवस्था अपुरी ठरल्याचे चित्र होते. आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मिलमध्ये प्रभावी अग्निशमन यंत्रणा आणि मुबलक पाणीसाठा असणे आवश्यक असताना पाण्याची उपलब्धता नाममात्र असल्याने आग नियंत्रणात आणण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी, आगीने काही वेळातच भीषण स्वरूप धारण केले..परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने अकोला येथील अग्निशमन दलाच्या चार ते पाच गाड्यांना पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी दाखल होत आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, आगीची तीव्रता लक्षात घेता आग विझविण्याची प्रक्रिया तब्बल सहा तासांहून अधिक काळ सुरू होती. सायंकाळी ७.३० वाजेपर्यंत अग्निशमन दलाचे जवान आग विझविण्याच्या कामात व्यस्त होते..घटनेची माहिती मिळताच बार्शीटाकळी पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार त्यांच्या पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आगीची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. महसूल विभागातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा केला. आगीचे प्रचंड लोळ आणि धुराचे लोट दूरवरून दिसत असल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. घटना पाहण्यासाठी नागरिकांनीही मोठी गर्दी केली होती..अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवरया भीषण दुर्घटनेत मिलचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असले तरी कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते. आगीचे नेमके कारण आणि नुकसानीचा अंतिम आकडा पंचनाम्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, या घटनेने मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन पाणीपुरवठ्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.