MPSC-UPSC Competitive Exams : सकाळ स्टडी रूमतर्फे केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सत्र उत्साहात पार पडले

Competitive exam guidance seminar Nagpur : नागपूर येथे सकाळ स्टडी रूम व केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षेवरील विशेष मार्गदर्शन सत्र उत्साहात पार पडले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : सकाळ माध्यम समूहाच्या सकाळ स्टडी रूमतर्फे “स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करावी” या विषयावर विशेष मार्गदर्शन सत्र आज दि. २२ जानेवारी रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर येथे उत्साहात पार पडले. या मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.

