MPSC-UPSC Competitive Exams : सकाळ स्टडी रूमतर्फे केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सत्र उत्साहात पार पडले

नागपूर : सकाळ माध्यम समूहाच्या सकाळ स्टडी रूमतर्फे “स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करावी” या विषयावर विशेष मार्गदर्शन सत्र आज दि. २२ जानेवारी रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर येथे उत्साहात पार पडले. या मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते..नागपूर : सकाळ माध्यम समूहाच्या सकाळ स्टडी रूमतर्फे “स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करावी” या विषयावर विशेष मार्गदर्शन सत्र आज दि. २२ जानेवारी रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर येथे उत्साहात पार पडले. या मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केडीके अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.या कार्यक्रमात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नागपूर येथील आयकर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैभव ढेरे उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना आवश्यक असलेले योग्य नियोजन, सातत्य, वेळेचे व्यवस्थापन, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन या महत्त्वाच्या बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश कसे संपादन करावे, याबाबत त्यांनी मोलाचे विचार मांडले..Education News : सकाळ स्टडी रूम आणि ज्ञानदीप अकॅडमीच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन.तसेच सकाळ स्टडी रूमचे कंटेंट पार्टनर असलेल्या ज्ञानदीप अकॅडमी, पुणे येथील सहकारी ॲड. वैभव खूपसे व नंदकुमार बजबळकर यांनी UPSC, MPSC तसेच गट अ व गट ब अंतर्गत असलेल्या विविध शासकीय सेवांमधील नोकऱ्या, परीक्षा पद्धती व करिअर संधी याबाबत विद्यार्थ्यांना सखोल माहिती दिली.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. वेलसन वर्गीस होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना, “अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना स्पर्धा परीक्षांची तयारी केल्यास विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या अनेक संधी खुल्या होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सातत्याने प्रयत्न करत राहावे,” असे सांगितले. तसेच पुण्यावरून आलेल्या सर्व मान्यवरांचे व अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैभव ढेरे यांचे त्यांनी महाविद्यालयातर्फे आभार मानले.या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महाविद्यालयाच्या NSS विभागप्रमुख डॉ. तुषार शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राध्यापक धनंजय गाडगे, मुकेश दांडेकर व आय. एम. शेख यांनी विशेष सहकार्य केले..तसेच YIN क्लबचे सुजल दास (सचिव), सावी चौके, निवृत्ती राऊत, परभूता पलक गुजरकर, वेदप्रकाश सावरकर, यश जाधव, रणीत टेंभुर्णे व प्रियंका पाटील यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आर्यन उपाध्याय व वेदिका मानकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. तुषार शेळके यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन सकाळ YIN चे सहाय्यक व्यवस्थापक कृष्णा शर्मा यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.