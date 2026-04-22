Nagpur News: समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा अपघात; कामठीच्या वैभव गजभिये यांनी वाचविला ४२ प्रवाशांचा जीव

कामठी: समृद्धी महामार्गावर सोमवारी (ता. २०) पहाटे पुण्याहून नागपूरकडे येणारी खासगी प्रवासी बस आणि कंटेनरमध्ये समोरासमोर धडक झाली. मात्र बसचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे आणि बसमधील वैभव गजभिये (रा. कामठी) या कर्मचाऱ्यांच्या धाडसामुळे ४२ प्रवाशांचे प्राण वाचले..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी 'इंटरसिटी स्मार्टबस' (क्र. ए आर ०१/ वाय ५८५८) ही प्रवासी बस समृद्धी महामार्गावरून जात असताना सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास कंटेनरच्या(क्र. एम एच ०४/एल वाय २४४४)चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बसला धडक दिल्याने हा अपघात झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे..या अपघातात बसच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, बसमधील इनचार्ज वैभव गजभिये यांनी अत्यंत धाडस दाखवत तातडीने इमर्जन्सी दरवाजा उघडून सर्व ४२ प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले..त्यांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून प्रवाशांनी त्यांचे आभार मानले. या अपघातात बसमधील कंडक्टरच्या डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. मात्र बसचालकाने शांतता राखत वाहनावर नियंत्रण ठेवले, त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य राबवले..महामार्गावरील सुरक्षा पुन्हा चर्चेतया घटनेमुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहनांचा वेग आणि चालकांचा थकवा या विषयावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या घटनेने समृद्धी महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे."समृद्धी महामार्गावर प्रवास करताना चालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि ठराविक अंतराने विश्रांती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अपघाताच्या कारणांचा अधिक तपास सुरू आहे."- महामार्ग पोलिस विभाग.