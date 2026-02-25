Samruddhi Mahamarg Accidents : समृद्धी महामार्गावर आठ महिन्यांत 23 अपघात, 24 जण ठार; टायर तापून फुटण्याचे प्रकार, नेमकं चुकतंय कुठं?

इगतपुरी शहर (नाशिक) : शहराच्या वळण रस्त्यालगत पिंप्रीसदो परिसरात मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर (Samruddhi Mahamarg Accident) गेल्या आठ महिन्यांत २३ अपघात झाले असून, त्यात २४ जणांचा मृत्यू झाला; तर ३० ते ३५ जण गंभीर जखमी अथवा दिव्यांग झाले आहेत. अपूर्ण सुविधा आणि आपत्कालीन यंत्रणेचा अभाव ही अपघातांची प्रमुख कारणे असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे..ता. ५ जून २०२५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते या महामार्गाचे उद्घाटन झाले. मात्र, इगतपुरी ते आमनेदरम्यान केवळ दोनच ‘एक्झिट’ असल्याने अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पिंप्रीसदो किंवा शहापूरजवळील खुंटघर ‘एक्झिट’मार्गे रुग्णालय गाठावे लागते. त्यामुळे १० ते १५ किलोमीटरचा अतिरिक्त फेरा पडत असून, उपचारास विलंब होतो..Mumbai Railway : T20 वर्ल्ड कप बघायला आलेल्या विदेशी पर्यटकांच्या रील्समधून मुंबईतील रेल्वेंची 'थू-थू'; कचरा, अतिक्रमणाचे व्हिडिओ व्हायरल; हे स्टेशन की कचराकुंडी?.कसारा येथे स्वतंत्र ‘एक्झिट’ उभारण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. हा ‘एक्झिट’ झाल्यास अपघातस्थळापासून अवघ्या एक किलोमीटरवर उपचार सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच, मुंबई-नाशिक महामार्गाचा पर्यायही तत्काळ उपलब्ध होईल. महामार्ग पूर्णतः सिमेंट-काँक्रीटचा असल्याने रस्ता व टायर तापून टायर फुटण्याचे प्रकार वाढल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे..इगतपुरी-कसारा व कसारा-आमनेदरम्यान रस्त्यातील गॅपमुळेही वाहने आदळून अपघात होत असल्याची तक्रार आहे. तसेच, आमने ते सिन्नर या सुमारे १२० किलोमीटर अंतरावर हॉटेल, पेट्रोलपंप, गॅरेज, क्रेन व रुग्णालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो..टोल प्रशासन व महामार्ग व्यवस्थापनाकडून अपघातग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनत असल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला. परिणामी, समृद्धी महामार्गावरील प्रवास धोकादायक ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..Nagpur Mahal Violence : 'एक्स गर्लफ्रेंड'च्या वादातून नागपूर हादरलं! हातात तलवारी घेऊन 12 तरुणांचा मध्यरात्री थरार; अनेक दुचाकींची तोडफोड, पाहा VIDEO.समृद्धी महामार्गावर आमने ते सिन्नर या १२० किलोमीटर अंतरावर कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधा उदाहरणार्थ- हॉटेल, पेट्रोलपंप, गॅरेज यासह क्रेन, रुग्णालय या गोष्टी उपलब्ध नसल्याने वाहतूकदार प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असतात. या त्रुटीमुळे अपघातग्रस्तांना मदत मिळत नसल्याने समृद्धी महामार्गावरील प्रवास हा जिकिरीचा ठरत आहे.- अलीम शेख, वाहनचालक, इगतपुरी.इगतपुरी ते आमनेदरम्यान अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यास दहा ते पंधरा किलोमीटरचा फेरा मारावा लागतो. रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी एक तर पिंप्रीसदो ‘एक्झिट’ किंवा शहापूरजवळील खुंटघर ‘एक्झिट’मार्गे रुग्णालय गाठावे लागते. अपघात जास्त, ठिकाण व रुग्णालय यातील अंतर फारसे मोठे असणे, तसेच समृद्धी ‘एक्झिट’ हेही खूप दूरवर असल्याने समृद्धी महामार्ग जणू मृत्यूचे दार ठरत आहे.- राजेश असोपा, प्रवासी, शहापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.