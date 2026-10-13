Samruddhi Expressway: ट्रकला आग लागून चालकाचा जळून मृत्यू; पुलाखाली पडल्याने दुसऱ्याचा अंत

धामणगावरेल्वे, : समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नसून, सोमवारी पहाटे जवळा धोत्रा गावाजवळ झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. धावत्या ट्रकचा पुढील टायर फुटल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. ट्रक क्रॉस बॅरियरला धडकून घासत गेल्याने डिझेल टाकी फुटली आणि वाहनाने पेट घेतला. या दुर्घटनेत चालकाचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला, तर ट्रकमधील दुसरा व्यक्ती पुलाखाली पडल्याने दगावला. दरम्यान, प्रसंगावधान राखत क्लीनरने ट्रकमधून उडी घेतल्याने त्याचा जीव वाचला..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रक क्रमांक आरजे ११ जीसी ७३८३ हा पत्ताकोबी घेऊन नाशिकवरून पाटण्याकडे जात होता. सोमवारी पहाटे सुमारे पाच वाजताच्या सुमारास महामार्गावरील चॅनेल क्रमांक १२७+३०० जवळ ट्रकच्या चालकाच्या बाजूचा पुढील टायर अचानक फुटला. त्यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटून ट्रक क्रॉस बॅरियरला धडकला आणि काही अंतर घासत गेला. या धडकेत ट्रकची डिझेल टाकी फुटल्याने वाहनाला आग लागली..या अपघातात ट्रकचालक इखलास खान शहाबुद्दीन खान (वय २२, रा. राणीअला खुर्द, जिल्हा पलवल, हरियाणा) याचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. तर ट्रकमधील जाहुल खान अली खान (वय २५, रा. राणीअला खुर्द, हरियाणा) हा वाहनातून बाहेर फेकला जाऊन पुलाखाली पडल्याने मृत्युमुखी पडला. क्लीनर साहिब सईद खान (वय १८, रा. राणीअला खुर्द, पलवल, हरियाणा) याने वेळीच ट्रकमधून उडी घेतल्याने त्याला कोणतीही दुखापत झाली नाही..पोलिस व अग्निशमन दलाकडून बचावकार्यअपघाताची माहिती समृद्धी महामार्गावरील नियंत्रण कक्षाला मिळताच हेडकॉन्स्टेबल संतोष गहरवार आणि वाजिद शेख यांनी तळेगाव दशासर पोलिसांना तातडीने कळविले. माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर गावंडे, कुंदन राठोड आणि वीरेंद्र तराळे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मदत व बचावकार्य सुरू केले. ट्रकने पेट घेतल्याने अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. प्रभारी अधिकारी आवटे व त्यांचे पथकही घटनास्थळी उपस्थित होते. तळेगाव दशासरचे सहायक पोलिस निरीक्षक किरण औटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरेश जाधव आणि मनीष कांबळे पुढील तपास करीत आहेत..ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीअपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या दोघांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी धामणगावरेल्वे येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. अपघातग्रस्त ट्रक क्रेनच्या साहाय्याने रस्त्याच्या बाजूला करण्यात आला. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.समृद्धीवरील आकडे बोलतातडिसेंबर २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२६ ; ४९३ अपघात ; ४४६ जणांचा मृत्यू जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ ; १४४ अपघात ; १३० जणांचा मृत्यू.सुरक्षिततेचे आव्हान कायमसमृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबई प्रवासाचा कालावधी कमी झाला असला, तरी वाढते अपघात सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. महामार्गावरील अपघातांच्या संभाव्य कारणांमध्ये ‘महामार्ग संमोहन’ या स्थितीचाही उल्लेख केला जातो. दीर्घकाळ एकाच दिशेने सरळ आणि वेगाने वाहन चालविल्याने चालकाची एकाग्रता कमी होऊन प्रतिक्रिया देण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. विशेषतः रात्रीच्या प्रवासात चालकांचा थकवा आणि एकाग्रतेचा अभाव धोकादायक ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.