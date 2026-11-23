सावनेर: ब्रम्हपुरी रोडवर रविवारी (ता. २२) सायंकाळी ६ वाजताच्या सुमारास घडलेल्या विचित्र अपघातात ४२ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मंगेश खुशाल चंदणकर (रा. विह्याडपेठ, चौदामैल, नागपूर) असे मृताचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगेश चंदणकर हे पाटणसावंगी येथून मोटारसायकलने (एमएच ३१ जीई १०३२) नागपूरच्या दिशेने जात होते. दरम्यान, रस्त्यावरील बैलाला मागून येणाऱ्या एका कारने धडक दिली. त्यामुळे बिथरलेला बैल अचानक दुचाकीस्वाराच्या दिशेने धावला. यावेळी बैलाचे शिंग मंगेश यांच्या छातीला लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले..घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते हितेश बनसोड यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी मंगेश यांना धापेवाडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सावनेर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, सावनेर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. रस्त्यावरील मोकाट जनावरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.