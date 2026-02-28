नागपूर

Nagpur Accident: भरधाव मेटॅडोरची दुचाकीला जबर धडक; एक ठार, एक जखमी, सावनेर शिवारातील घटना

Savner Accident News: भरधाव मेटॅडोरने एका दुचाकीला जबर धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू तर एक जखमी झाल्याची घटना सावनेर शिवारातील मधुमालती मंगल कार्यालय जवळ शुक्रवारी सायंकाळी ५.३० वाजताच्या सुमारास घडली.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सावनेर : भरधाव मेटॅडोरने एका दुचाकीला जबर धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू तर एक जखमी झाल्याची घटना सावनेर शिवारातील मधुमालती मंगल कार्यालय जवळ शुक्रवारी (ता.२७) सायंकाळी ५.३० वाजताच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
Vehicle
accident
Bike
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.