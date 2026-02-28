Nagpur Accident: भरधाव मेटॅडोरची दुचाकीला जबर धडक; एक ठार, एक जखमी, सावनेर शिवारातील घटना

सावनेर : भरधाव मेटॅडोरने एका दुचाकीला जबर धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू तर एक जखमी झाल्याची घटना सावनेर शिवारातील मधुमालती मंगल कार्यालय जवळ शुक्रवारी (ता.२७) सायंकाळी ५.३० वाजताच्या सुमारास घडली..देवानंद नारेकर (वय अंदाजे ५० रा. तेलकामठी) असे मृतकाचे नाव असून, बेबीबाई माणिकराव पांडे (वय ७०, रा. सावंगी) असे जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सावनेर भोपाल महामार्गावरील हेटी सुरला या गावात लाईनमेन म्हणून कर्तव्य बजावत असलेला देवानंद आपले कर्तव्य बजावून आपल्या एम एच ४० जे ५६२१ क्रमांकाच्या मोटार सायकलने गावाकडे जाण्यासाठी सावनेरच्या दिशेने निघाले असता, याच शिवारात शेती असलेली ओळखीची वृद्ध महिला बेबीबाई पांडे गावाकडे जाण्यासाठी वाहनाच्या प्रतीक्षेत उभी असल्याने त्यांना मोटरसायकलवर बसवून जात असताना, सावनेर शिवारातील मधुमालती मंगल कार्यालय जवळ समोरच्या दिशेने भरधाव येणाऱ्या एम एच ३१ डब्ल्यू ६६०७ क्रमांकाच्या मेटॅडोरने मोटर सायकलला धडक दिली..Shirpur Accident : शिरपूरजवळ पोलिसांच्या जीपचा अपघात; वाढदिवसाच्या दिवशीच एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू.या अपघातात देवानंदचा जागीच मृत्यू झाला तर मागे बसलेली वृद्ध महिला जखमी झाली. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते इथेही बनसोडे यांनी तात्काळ पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांना कळविताच सावनेर पोलिस ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले..तत्काळ हितजोती आधार फाउंडेशनच्या ॲम्बुलन्सद्वारे जखमीला व मृतदेहास सावनेर सरकारी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणी करून देवानंद नारेकर यांना मृत घोषित केले. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Jalgaon Police Petrol Pump Scam : 'वाघा'नं पेट्रोलपंपच गिळला! तब्बल 1 कोटी 33 लाखांवर डल्ला मारून व्यवस्थापक पसार, पळून गेलेल्या वाघाची पोलिस दलात दहशत कायम.वळण मार्गावर वाढलेली झाडे झुडपे धोकादायकरस्त्याच्या वळण मार्गावर वाढलेली झाडे झुडपे यामुळे हा मार्ग धोकादायक असल्याने या वळण मार्गावरील काटेरी झुडपे व झाडांच्या फांद्या छाटून मार्ग मोकळा करावा. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हितेश बनसोड यांनी संबंधित विभागाला केली होती. गेल्या वर्षी श्रमदानातून काही ठिकाणी काटेरी झुडपे काढून रस्ता मोकळा करण्यात आला होता. यात सावनेर पोलिसांचाही सहभाग होता. वाहनचालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवून सुरक्षित वाहणे चालवावे असे आवाहनही वारंवार करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.