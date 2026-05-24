Nagpur District: सावनेर परिसरात एकाच दिवशी उष्माघाताचे दोन बळी; चार दिवसांत तिसरी घटना; वाढत्या तापमानाने चिंता वाढली, खबरदारी घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

सावनेर: विदर्भात वाढत्या तापमानाचा फटका आता जीवघेणा ठरू लागला असून सावनेर परिसरात उष्माघातामुळे मृत्यूच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. शनिवारी (ता. २३) एकाच दिवशी दोन जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. चार दिवसांतील ही तिसरी घटना असल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..यापूर्वी मंगळवारी (ता. १९) सावनेर तालुक्यातील नांदागोमुख येथे कडक उन्हात शेतात काम करणाऱ्या ७२ वर्षीय वृद्धाचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शनिवारी बोरगाव शिवार आणि सावनेर शहरात आणखी दोन जणांचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे...मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी सुमारे १२ वाजताच्या दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते हितेश बनसोड यांना जुना बोरगाव रोड परिसरात एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह पडून असल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी तात्काळ पोलिस निरीक्षक ऋतुजा जाधव यांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांच्या माहितीनुसार, मृत व्यक्ती घाटे फार्म हाऊस येथे मजुरीचे काम करीत होती. मृताची ओळख भूपेंद्र श्रीलाल बिसेन (वय ३८, रा. कटगझरी, ता. लालबरा, जि. बालाघाट, मध्यप्रदेश) अशी पटली..हितज्योती आधार फाउंडेशनच्या मदतीने मृतदेह सावनेर शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. तेथे डॉक्टरांनी संबंधितास मृत घोषित केले. प्राथमिक अंदाजानुसार उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले असून पुढील तपास सुरू आहे.दरम्यान, उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्याची दुसरी घटना सावनेर पोलिस स्टेशन हद्दीतील चीचपुरा येथील दुर्गा माता मंदिर परिसरात घडली. सुनील सुधाकर चरपे (वय ४६, रा. चीचपुरा, सावनेर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे आणि आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..उष्माघात टाळण्यासाठी घ्या ही काळजीदुपारी १२ ते ४ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळा.उन्हात काम करताना डोक्यावर टोपी, गमछा किंवा ओला कपडा वापरा.भरपूर पाणी, लिंबूपाणी, ताक, ओआरएस यांसारखे द्रवपदार्थ प्या.दीर्घकाळ उपाशी राहू नका; हलका व पौष्टिक आहार घ्या.कडक उन्हात सलग काम टाळून मधूनमधून सावलीत विश्रांती घ्या.लहान मुले, वृद्ध आणि मजूर वर्गाने विशेष काळजी घ्यावी.चक्कर येणे, उलटी, अंग गरम होणे, अशक्तपणा जाणवल्यास तात्काळ वैद्यकीय उपचार घ्यावेत.शक्यतो हलक्या रंगाचे व सैल कपडे परिधान करावेत.