काल्पनिक पात्राच्या शोधात निघाला, अपहरणाची खोटी स्टोरी सांगून शाळकरी मुलगा अडकला, तपासात समोर आलं धक्कादायक सत्य

वेब सिरीजच्या प्रभावातून एका काल्पनिक पात्राच्या शोधात थेट मध्य प्रदेश गाठलेल्या शाळकरी मुलाने घरी परतल्यानंतर स्वतःच्या अपहरणाचे खोटे नाट्य रचल्याचा धक्कादायक प्रकार बेलतरोडी परिसरात उघडकीस आला आहे. दिवसभर बेपत्ता राहिल्यानंतर आई-वडील रागावतील, या भीतीपोटी त्याने तिघांनी आपले अपहरण केल्याची बनावट कहाणी रचली. मात्र, पोलिसांच्या तांत्रिक तपासात संपूर्ण प्रकाराचा पर्दाफाश झाला..बेलतरोडी परिसरात राहणारा मनोज (बदललेले नाव) हा शाळकरी मुलगा नेहमीप्रमाणे सकाळी शाळेत जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडला. मात्र, सायंकाळपर्यंत तो घरी परतला नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांची चिंता वाढली. सर्वत्र शोधाशोध करूनही त्याचा मागमूस न लागल्याने अखेर पालकांनी बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात धाव घेत मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.Nagpur News: बेपत्ता अथर्वचा मृतदेहच सापडला;गिट्टीखदान येथून झाला होता बेपत्ता, भरतवाडा रेल्वे पुलावर आढळला मृतदेह.तक्रार मिळताच पोलिसांनी तत्काळ शोधमोहीम सुरू केली. दरम्यान, सायंकाळी मनोज स्वतःहून घरी परतला. घरी आल्यानंतर त्याने आई-वडिलांसमोर थरारक कहाणी सांगितली. शाळेत जात असताना तिघांनी जबरदस्तीने त्याचे अपहरण केले. त्यानंतर एका धाब्यावर त्याला डांबून ठेवले. संधी मिळताच अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका करून तो कसाबसा पळून आल्याचा दावा त्याने केला..मुलाच्या कथनामुळे पालकांसह पोलिसांनाही सुरुवातीला प्रकरण गंभीर वाटले. मात्र, पोलिसांनी केवळ त्याच्या कथनावर विश्वास न ठेवता तांत्रिक तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मेट्रो स्थानकांवरील चित्रफिती तसेच इतर तांत्रिक पुराव्यांची पडताळणी करण्यात आली. तपासादरम्यान मुलाने सांगितलेली अपहरणाची कहाणी पूर्णपणे खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले..तपासात मनोज सायकलवरून मेट्रो स्थानकापर्यंत गेल्याचे निष्पन्न झाले. तेथे सायकल उभी करून त्याने मेट्रोने अजनी रेल्वे स्थानक गाठले. त्यानंतर रेल्वेने तो मध्य प्रदेशातील नर्मदापूरम येथे पोहोचला होता. या संपूर्ण प्रवासात तो एकटाच होता आणि अपहरणाचा कोणताही प्रकार घडला नव्हता..Son kills Father Kolhapur : वडील रोज दारू पिऊन आईला मारायचे, चिकन तोडणाऱ्या मुलाने वैतागून बापालाच तोडलं; कोल्हापुरातील घटना.पोलिसांनी विश्वासात घेऊन सखोल चौकशी केली असता मनोजने अखेर सत्य कबूल केले. एका वेब सिरीजमधील काल्पनिक साधूच्या पात्राचा त्याच्यावर प्रचंड प्रभाव पडला होता. त्या पात्राचा प्रत्यक्ष शोध घेण्यासाठी तो घरातून कोणालाही न सांगता नर्मदापूरम येथे गेला होता. मात्र, दिवसभर शोध घेऊनही संबंधित व्यक्ती न सापडल्याने तो पुन्हा नागपूरला परतला. घरी आल्यानंतर पालक रागावतील आणि प्रश्न विचारतील, या भीतीतून त्याने स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव रचल्याचे चौकशीत उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.