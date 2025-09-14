School Van Accident: कोराडी मार्गावर स्कूल व्हॅन अपघात; १४ वर्षीय मुलीचा मृत्यू, सहा जणांवर गुन्हा

नागपूर : कोराडी मार्गावर असलेल्या मानकापुरातील मेडिकेअर हॉस्पिटलसमोर शुक्रवारी (ता.१२) सकाळी झालेल्या अपघातात स्कूल व्हॅन चालकासह १४ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या ओरियंटल नागपूर-बैतूल हायवे लिमिटेडचे ठेकेदार, स्थानिक परिसर प्रमुख, कोराडीतील भारतीय विद्या भवनच्या शाखेतील दळणवळण प्रमुख यांच्यासह सहा व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .राजनेशकुमार दशरथकुमार सिंग (रा. पांढुर्णा, मध्यप्रदेश), साईट इंचार्ज श्रीराव, व्हॅन चालक रितिक घनश्याम कनोजिया, स्कूल बस चालक विजय हेमंतराव मोरे, टाटा मॅजिक व्हॅनचा मालक राजेश यादव अशी आरोपींची नावे आहेत. शुक्रवारी सकाळी ८.५० वाजताच्या सुमारास ओव्हरटेक करीत असताना, भारतीय विद्या भवनची स्कूल व्हॅन नारायणा शाळेच्या स्कूल बसला धडकली..यामध्ये रितिक कनोजिया याचा जागीच तर रुग्णालयात उपचारादरम्यान १४ वर्षीय विद्यार्थिनी सान्वी देवेंद्र खोब्रागडे (वय १४, रा. शंभूनगर, फरस) हिचा मृत्यू झाला होता.. या घटनेचे पडसाद परिसरात उमटले. विविध संघटनांनी आंदोलन करून रस्त्यावर सातत्याने होणाऱ्या अपघाताचा निषेध नोंदविला. पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..Jevali News : लिंगायत स्मशानभूमीच्या संदर्भात बोलावण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत जोरदार वादावादी; सहा जणांवर गुन्हा दाखल.अपघाती उड्डाणपूल, आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू उड्डाणपूल तयार झाल्यापासून या ठिकाणी जवळपास तीस नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे हा अपघाताचा उड्डाणपूल म्हणूनही आता ओळखल्या जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.