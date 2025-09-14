नागपूर

School Van Accident: कोराडी मार्गावर स्कूल व्हॅन अपघात; १४ वर्षीय मुलीचा मृत्यू, सहा जणांवर गुन्हा

Accident News: कोराडी मार्गावर स्कूल व्हॅनच्या अपघातात १४ वर्षीय विद्यार्थिनी सान्वी खोब्रागडे आणि चालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : कोराडी मार्गावर असलेल्या मानकापुरातील मेडिकेअर हॉस्पिटलसमोर शुक्रवारी (ता.१२) सकाळी झालेल्या अपघातात स्कूल व्हॅन चालकासह १४ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या ओरियंटल नागपूर-बैतूल हायवे लिमिटेडचे ठेकेदार, स्थानिक परिसर प्रमुख, कोराडीतील भारतीय विद्या भवनच्या शाखेतील दळणवळण प्रमुख यांच्यासह सहा व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

