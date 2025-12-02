नागपूर

High Court : वैज्ञानिक निशांत अग्रवालची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द; ब्रह्मोसची माहिती बाळगल्याने तीन वर्षांची शिक्षा कायम

ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राविषयीची गोपनीय माहिती आयएसआयसोबत उघड केल्याच्या आरोपात वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल याची जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली.
nishant agarwal

nishant agarwal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राविषयीची गोपनीय माहिती पाकिस्तानातील आयएसआयसोबत उघड केल्याच्या आरोपात वैज्ञानिक निशांत प्रदीप अग्रवाल (वय-३२, रा. नेहरूनगर, रुडकी, जि. हरिद्वार, उत्तराखंड) याची जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. तर, गोपनीय माहिती जवळ बाळगत हलगर्जीपणा केल्या प्रकरणी तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली.

Loading content, please wait...
Nagpur
life imprisonment
Data
Scientist
Brahmos Missile

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com