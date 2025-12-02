High Court : वैज्ञानिक निशांत अग्रवालची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द; ब्रह्मोसची माहिती बाळगल्याने तीन वर्षांची शिक्षा कायम

नागपूर - ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राविषयीची गोपनीय माहिती पाकिस्तानातील आयएसआयसोबत उघड केल्याच्या आरोपात वैज्ञानिक निशांत प्रदीप अग्रवाल (वय-३२, रा. नेहरूनगर, रुडकी, जि. हरिद्वार, उत्तराखंड) याची जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. तर, गोपनीय माहिती जवळ बाळगत हलगर्जीपणा केल्या प्रकरणी तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली..जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निशांतला दोषी ठरवत ३ जून २०२४ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या विरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी निर्णय दिला. निशांतला २०१८ मध्ये त्याला उत्तरप्रदेश दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) व लष्करी गुप्तचर संस्थेच्या (एमआय) पथकाने अटक केली होती..त्यावेळी ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या, नागपूर युनिटमध्ये २०१४ पासून निशांत सीनियर सिस्टिम इंजिनिअर म्हणून काम करीत होता. उज्ज्वलनगर येथे भाड्याच्या घरात त्याचे वास्तव्य होते. याच दरम्यान नेहा शर्मा व पूजा रंजन या नावाने त्याला फेसबुक रिक्वेस्ट आल्या आणि तो हनीट्रॅपमध्ये अडकला.तसेच, सोशल मीडिया अकाउंटवरून आलेल्या नोकरी विषयक लिंक ओपन केल्याने त्याच्या वैयक्तिक लॅपटॉपमध्ये मालवेअर शिरला. याच आधारे सुपरसॉनिक ब्रह्मोस क्षेत्रणास्त्रांची संवेदनशील गोपनीय माहिती पाकची गुप्तहेर संस्था आयएसआयपर्यंत पोहोचली, असा संशय एटीएसला होता..८ ऑक्टोबरला २०१८ रोजी भल्या पहाटे एटीएसच्या पथकाने नागपुरात धडक दिली. निशांतला अटक करून लखनऊला नेण्यात आले होते. निशांततर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी तर, राज्य शासनातर्फे ॲड. संजय डोईफोडे आणि ॲड. अनुप बदर यांनी बाजू मांडली.निशांतची शिक्षा पूर्ण?उत्तरप्रदेश एटीएसने निशांतला अटक करण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी आयएसआय एजंटला ताब्यात घेतले होते. त्याच्या चौकशीतून निशांतचे नाव समोर आले. ऑक्टोबरला २०१८ पासून निशांत नागपूर येथील मध्यवर्ती कारागृहात होता..२०२३ मध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर २०२४ मध्ये त्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. यानंतरही तो मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत होता. मोठा काळ त्याने कारागृहात घालविल्याने निशांतची शिक्षा पूर्ण झाल्याचे मानले जात आहे. सायंकाळपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त न झाल्याने अधिकृत माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही..शिक्षेमध्ये कोणते बदल?माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (फ) (सायबर दहशतवाद) अंतर्गत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने निशांत अग्रवालला जन्मठेप सुनावली होती. मात्र, हेरगिरीचा आरोप सिद्ध न झाल्याने सायबर दहशतवादाच्या आरोपातून उच्च न्यायालयाने त्याची सुटका करीत जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली.ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्टच्या कलम ३ (१) (क) (शत्रुराष्ट्राला देशद्रोही हेतूने गुप्त माहिती देणे) अंतर्गत सत्र न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पण याप्रकरणी निशांतचा देशद्रोहाचा हेतू असल्याचे ठोस पुरावे नसल्याने उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा देखील रद्द केली..मात्र, निशांतने खासगी लॅपटॉपमध्ये गोपनीय माहिती बाळगल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टच्या कलम ५ (१) (ड) अंतर्गत ठोठावलेला तीन वर्षांचा सश्रम कारावास, तीन हजारांच्या दंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेले ५ (अ), (ब), (क) ही कलमे वगळली. अर्थात, ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टच्या कलम ५ मध्ये तीन वर्षांचीच शिक्षा असल्याने (पोट कलम (१) (ड) कायम असल्याने) ती कायम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.